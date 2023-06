Corpoceleste in digitale con il disco “Spiragli”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali Spiragli, l’album di debutto di Corpoceleste, cantautore che ormai da più di un anno si è fatto notare sulla scena indie romana

Disponibile su tutte le piattaforme digitali Spiragli, l’album di debutto di Corpoceleste, prolifico cantautore che ormai da più di un anno si è fatto notare sulla scena indie romana.

Anticipato dai singoli Roma, Oblio, Meteoropatia e Valzer e Champs-Élysées, che hanno contribuito a diffondere il nome del cantante e la sua versatilità artistica, il disco sarà composto da otto tracce e conterrà al suo interno tre nuovi brani mai pubblicati e un’esclusiva versione solo piano di Oblio. Le atmosfere dark ed evanescenti di pezzi come Semina vengono coniugate ad inni di speranza in tonalità maggiore, come Roma e Luce, intendendo offrire all’ascoltatore un prodotto variegato, una sorta di catartico percorso attraverso varie gradazioni di luminosità; il tutto viene unito dal songwriting lineare ma allo stesso tempo profondo di Corpoceleste, cantautore che, da un po’ di tempo a questa parte, ha anche deciso di intraprendere la carriera di autore per altri.

«”Spiragli” nasceva anni fa, quando scrissi “Roma”», racconta il cantautore, «non so bene perché, ma da quel momento ho scritto solo di luce, ombra e penombra. Forse perché sono successe così tante cose da allora, e così tanto buio ha invaso la mia vita e quella delle persone che amo. Ascolto adesso queste canzoni con l’amore di un genitore che guarda un figlio e, allo stesso tempo, col timore di un bimbo al pensiero che qualcuno possa leggere il suo diario segreto. “Spiragli” è una sorta di estensione della mia persona: ecco perché lo considero il disco perfetto per lanciarmi sulla scena musicale. Passo così tanto tempo a scrivere di altri e per altri… Qui, invece, parlo solo di me».

Spiragli è disponibile in streaming, nei digital stores, ed è prevista la stampa in copia fisica.