A giugno Interflora e Arcigay insieme per la comunità LGBTQIA+

Interflora e Arcigay – la principale associazione LGBTQI+ Italiana senza scopo di lucro – collaborano insieme per #TogetherandProud

Per il secondo anno, Interflora – azienda leader nella consegna di fiori, piante e regali a domicilio in tutto il mondo – e Arcigay – la principale associazione LGBTQI+ Italiana senza scopo di lucro -, collaborano insieme per #TogetherandProud contro gli stereotipi di genere e ogni forma di intolleranza.

Dopo il successo e la risonanza raggiunta lo scorso anno dall’iniziativa, si continua ancora più forti, sempre con un pensiero floreale per celebrare insieme l’inclusione e l’orgoglio arcobaleno.

Per l’occasione i florist design di Interflora hanno creato una collezione ad hoc che rispecchia i colori simbolo della bandiera arcobaleno e che porterà nelle case un messaggio d’amore e di pace da regalarsi o autoregalarsi.

Per tutto il mese di giugno, il 10% del ricavato di ogni prodotto venduto (evidenziato sul sito con una bandiera arcobaleno) sarà devoluto all’Arcigay.

«Siamo orgogliosi e felici di poter accompagnare anche quest’anno Arcigay in quest’importante iniziativa. L’inclusione, l’uguaglianza, la lotta contro ogni forma di intolleranza sono valori che condividiamo e facciamo nostri come azienda e come persone. Non dimentichiamo che i fiori sono da sempre simbolo di messaggi positivi, di amore, pace, uguaglianza, gratitudine, gentilezza. Essere solidali con la causa LGBTQI+ è per noi occasione di riflessione e sensibilizzazione su un tema importantissimo a livello sociale, su cui sono stati fatti grandissimi passi avanti, ma rimane ancora molta strada da percorrere», dichiara Federica Scatena, Head of Digital E-commerce and Marketing Southern Europe.

«Siamo felici di cooperare per il secondo anno consecutivo con Interflora in occasione del mese del Pride. Iniziative come questa non solo mirano alla sensibilizzazione delle persone contro ogni discriminazione e a favore della celebrazione di ogni forma di amore, ma contribuiscono fattivamente alla realizzazione di attività finalizzate al contrasto di ogni forma di marginalizzazione e per la costruzione di pari opportunità per tutte le persone. Il progresso civile di un Paese passa anche dal modo in cui il settore privato mette in atto iniziative antidiscriminatorie che tengano in considerazione le tante diversità esistenti, contribuendo allo sforzo collettivo per la costruzione di un mondo più inclusivo. Pertanto non possiamo che accogliere con soddisfazione la decisione di una azienda di primo livello come Interflora di impegnarsi in questo senso e di voler proseguire nel tempo la propria azione a favore dei diritti civili», dichiara Gabriele Piazzoni Segretario Generale di Arcigay.

Collezione dedicata al Pride Month:

Bouquet Arcobaleno

Bouquet di fiori misti colorati per celebrare il Pride Month.

Rose rosse, margherite arancioni, crisantemi verde, alstroemerie rosa, eryngium, statice, solidago, eucalipto e verde decorativo.



Attenzione: I nostri fioristi lavorano con fiori freschi di stagione, talvolta gli omaggi floreali potrebbero arrivare a destinazione con fiori di colore o varietà diversa dalla foto a seconda della reperibilità.

La collezione multicolor di Sansevieria Cylindrica

La Sansevieria Velvet è una tipologia di Sansevieria che si distingue per le sue punte colorate e vellutate al tatto. Queste ultime non solo le conferiscono un’aria allegra ma anche elegante e originale. Ovviamente la particolarità dell’estremità delle sue foglie non è un dono di madre natura, ma di due aziende olandesi: la prima si occupa di coltivazione di sansevierie, la seconda è specializzata nell’apporto di valore aggiunto ai fiori tramite decorazioni. In realtà quest’idea ha anche una sua utilità, infatti evitano che la Sansevieria velvet con la sua forma allungata si rovini sulle punte. È una pianta che di certo attira l’attenzione per questa sua peculiarità, ed è perfetta per dare un tocco artistico a librerie o mensole sospese.