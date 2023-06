Rai Storia racconta in prima serata “L’italia della repubblica”

Lo Speciale di Clemente Volpini, introdotto da Paolo Mieli, in onda giovedì 1° giugno alle 21.10 su Rai Storia per “L’Italia della Repubblica”

Le tappe fondamentali che dalla caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, hanno portato alla nascita della nostra Repubblica, il 2 giugno 1946: le ripercorre lo Speciale di Clemente Volpini, introdotto da Paolo Mieli, in onda giovedì 1° giugno alle 21.10 su Rai Storia per “L’Italia della Repubblica”. Il 2 giugno 1946 venticinque milioni di italiane e italiani vanno al voto per l’Assemblea costituente e per il referendum istituzionale che dovrà decidere fra Repubblica e Monarchia. La Corte di Cassazione rende noti i risultati definitivi del referendum: Repubblica 12.717.923 voti (54,3%), Monarchia 10.719. 284 voti (45.7%). Viene ufficialmente proclamata la Repubblica. La guerra, il risorgere della politica e l’entusiasmo per la vittoria della repubblica rivivono nei ricordi del Presidente Emerito Giorgio Napolitano, intervistato nel “faccia a faccia” condotto da Michele Astori. La puntata è arricchita anche dal contributo degli storici Davide Grippa e Angelo Ventrone.

A seguire, obiettivo sul 25 giugno 1946, quando si aprono i lavori della Costituente: un’Assemblea, eletta da milioni d’italiani e italiane, che ha il compito di scrivere una nuova Costituzione per la neonata Repubblica. Il 15 luglio in seno all’Assemblea costituente viene scelta la “commissione dei 75” che avrà il compito redigere il testo della carta costituzionale da sottoporre poi al giudizio dell’Assemblea. La Commissione si dividerà in tre sottocommissioni: Diritti e doveri dei cittadini, Organizzazione costituzionale dello Stato, Rapporti economici e sociali.

La Costituzione fu il frutto di un equilibrato compromesso tra le principali forze politiche che conobbe anche momenti difficili come nel caso dell’art.7 (patti lateranensi e concordato).

Il 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari, dopo 170 sedute, l’Assemblea Costituente approva la Costituzione repubblicana, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1948.

Ospite in studio, Giuliano Amato, già Giudice della Corte costituzionale (2013–2022), intervistato da Michele Astori, che approfondirà i lavori dell’Assemblea costituente. La puntata di Clemente Volpini, introdotta da Paolo Mieli, ospita inoltre l contributi dello storico Paolo Pombeni e di Livia Turco Presidente della Fondazione Nilde Iotti.