DJ Fede presenta “Suono Sporco 2”

DJ FEDE torna su tutte le piattaforme digitali con il suo nuovo album, SUONO SPORCO 2, pubblicato per New Rapform e distribuito da Believe Music Italia.

Ad un anno di distanza dal primo volume, “Suono Sporco 1”, il producer torinese pubblica il secondo capitolo di questo progetto che, come il precedente, ospita, anche questa volta, icone e nomi leggendari della scena real rap nazionale.

SUONO SPORCO 2 si presenta, così, come un raffinato mosaico composto da 12 brani che, proprio come delle tessere, completano insieme un’opera di grande valore per tutti gli appassionati dell’hip hop classico.

DJ Fede è il regista di un’operazione di vasta portata che unisce nello stesso progetto 23 differenti esponenti della scena nazionale che, accuratamente selezionati dal producer torinese, come solisti di un’orchestra si alternano, tra mc e DJ, sulle sonorità dall’original flavour del producer.

Si parte con il brano d’apertura featuring DJ PandaJ e dal singolo “Deep Challenger” (pubblicato lo scorso 2 dicembre) featuring Deep Masito, DJ Double Esse e DJ Lil Cut, a cui succede la traccia “William Wallace” featuring Jangy Leeon e DJ Tsura. Segue “Grandine Ad Agosto” featuring Zampa e DJ Tsura, “20 Euro” featuring Montenero ed Eliaphoks e la Reloaded Version del singolo “Ghetto Master” (La Mattanza) di DJ Fede e Dafa featuring Tormento, Giso, Gionni Grano e DJ Telaviv, traccia che chiude il lato A del formato vinile.

Il Lato B si apre con “Black Friday” featuring Meddaman e DJ MS e prosegue con “Come Capirsi” featuring Not Good e DJ Lil Cut. Continua con “Un Esempio Per Chiunque” featuring Metal Carter e DJ Lil Cut e, passando per “Squali” featuring Creep Giuliano e DJ Snifta e per “Ancor Cà” featuring Dope One, conduce a “Di Brutto” featuring Nardo Dee e Capstan, la traccia conclusiva del progetto.

SUONO SPORCO 2 si preannuncia, già dalla copertina dell’LP, come un’imperdibile release per tutti gli appassionati del genere. Un vero e proprio viaggio in compagnia dell’intramontabile sound risultato della fine ricerca di DJ Fede arricchito dai contributi, dalle liriche e dall’immaginario di una selezione di artisti tra i più ispirati e rappresentativi del rap italiano.

“Suono Sporco 2” è stato interamente prodotto da DJ Fede, mix e master sono stati curati dal producer insieme ad Alessio Sogno, mentre l’artwork del progetto è firmato da Albe Ok.