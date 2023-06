Diabete di tipo 2: i rischi dell’uso di inibitori della pompa protonica

Diabete di tipo 2: da nuovo studio emersi rischi di eventi cardiovascolari e decessi associati all’uso di inibitori della pompa protonica

Gli adulti con diabete di tipo 2 che usano inibitori della pompa protonica hanno un rischio più elevato di malattia coronarica, infarto del miocardio, insufficienza cardiaca e mortalità per tutte le cause rispetto ai non utilizzatori, secondo uno studio basato sui dati della UK Biobank e pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

«Questi risultati suggeriscono che tra i pazienti con diabete di tipo 2 dovrebbero essere presi in considerazione i benefici clinici dell’uso dell’inibitore della pompa protonica (PPI) in rapporto all’eccesso di rischio di eventi cardiovascolari e mortalità» ha affermato l’autore senior An Pan, professore di epidemiologia presso la School of Public Health presso il Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology in Cina. «I medici dovrebbero migliorare il monitoraggio dei fenotipi cardiovascolari tra i pazienti con diabete di tipo 2 durante la terapia con PPI».

Evidenze crescenti di associazione tra PPI e rischio cardiovascolare

I ricercatori hanno raccolto dati di oltre 19mila adulti con diabete di tipo 2 presenti nel database UK Biobank tra marzo 2006 e ottobre 2010 (età media 59,5 anni, 59,5% uomini). I partecipanti hanno riferito se facevano un uso regolare di PPI, definito come l’assunzione di una di queste molecole per la maggior parte dei giorni in un periodo di 4 settimane.

Il verificarsi di eventi di cardiopatia coronarica (CAD), infarto del miocardio, insufficienza cardiaca, ictus e mortalità per tutte le cause è stato ricavato dai dati auto-riportati, dai registri delle cure primarie, da quelli dei ricoveri ospedalieri e dai registri dei decessi.

All’interno della coorte di studio, 3.275 adulti hanno riferito di utilizzare inibitori della pompa protonica. Durante il follow-up ci sono stati 2.971 casi di cardiopatia coronarica, 1.827 casi di infarto del miocardio, 1.192 di insufficienza cardiaca, 738 di ictus e 2.297 decessi.

Durante un follow-up mediano di circa 11 anni, l’uso regolare di un PPI da parte di persone con diabete di tipo 2 è stato significativamente correlato a un aumento relativo del 27% nell’incidenza di malattia coronarica, del 34% di infarto del miocardio, del 35% di insufficienza cardiaca e del 30% di decesso per tutte le cause rispetto al non utilizzo di un PPI, dopo un aggiustamento completo per potenziali fattori confondenti.

«Non abbiamo osservato associazioni significative dell’uso di PPI con il rischio di ictus e mortalità per cause cardiovascolari, un fatto che potrebbe essere spiegato dalla bassa potenza statistica dovuta al modesto numero di casi di ictus e decessi per cause cardiovascolari» ha dichiarato Pan.

«Le analisi in questo rapporto sono rigorose e i risultati di un modesto aumento del rischio di malattia cardiovascolare sono coerenti con un numero crescente di studi osservazionali in popolazioni con e senza diabete» ha commentato Mary Rooney, epidemiologo presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora, che si occupa di diabete e malattie cardiovascolari.

Necessarie ulteriori ricerche di approfondimento

L’analisi di diversi farmaci ha evidenziato associazioni coerenti per il rischio di CAD, infarto, insufficienza cardiaca e mortalità per tutte le cause, anche se alcune molecole presentavano associazioni nulle potenzialmente a causa del numero ridotto di casi.

I risultati principali sono stati confermati nell’analisi di sensibilità che ha utilizzato la corrispondenza del punteggio di propensione per accoppiare gli utilizzatori di PPI con i non utilizzatori, una volta esclusi i partecipanti con meno di 2 anni di follow-up e dopo aver apportato ulteriori aggiustamenti per l’uso di antagonisti del recettore H2.

«In questo studio non sono state raccolte informazioni sulla frequenza, la durata e il dosaggio dell’uso di PPI, quindi, sono necessari ulteriori studi per chiarire ulteriormente la relazione tra queste caratteristiche e gli esiti avversi tra i pazienti con diabete di tipo 2» ha concluso. «Sono inoltre necessarie ulteriori ricerche sull’uso di PPI e sugli eventi cardiovascolari e sulla mortalità tra i pazienti con diabete di tipo 2, in particolare sulla possibilità di sostituire gli inibitori di pompa con altri farmaci per evitare gli eventi avversi cardiovascolari».

Referenze

Geng T et al. Proton Pump Inhibitor Use and Risks of Cardiovascular Disease and Mortality in Patients with Type 2 Diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2022 Dec 27;dgac750.

