Artroplastica totale del ginocchio: benefici da corticosteroidi in anestesia

L’iniezione intra-articolare di corticosteroidi per la manipolazione in anestesia durante l’artroplastica totale del ginocchio è in grado di migliorare il range di movimento

Stando ai risultati di uno studio di recente pubblicazione su The Journal of Arthroplasty, l’iniezione intra-articolare di corticosteroidi per la manipolazione in anestesia durante l’intervento di artroplastica totale del ginocchio è stata in grado di migliorare il range di movimento senza aumentare il rischio di infezione articolare.

Razionale e disegno dello studio

La manipolazione in anestesia (MUA) è un’opzione consolidata per migliorare il movimento nei pazienti che presentano una rigidità precoce dopo un’artroplastica totale del ginocchio (TKA). Le iniezioni intra-articolari di corticosteroidi (IACI) sono talvolta somministrate in aggiunta, ma la letteratura che ne esamina l’efficacia è ancora oggi piuttosto limitata.

Di qui il nuovo studio, nel corso del quale i ricercatori hanno effettuato una revisione retrospettiva dei dati relativi a 209 pazienti (230 TKA) che erano stati sottoposti a manipolazione in anestesia con iniezione intra-articolare di corticosteroidi (IACI) durante la TKA.

Le misure di outcome dello studio includevano l’infezione dell’articolazione protesica (PJI) a 3 mesi di follow-up e il range di movimento (ROM) a 6 settimane di follow-up.

Risultati principali

A 3 mesi, i ricercatori non hanno riscontrato casi di PJI nei pazienti che avevano ricevuto IACI per MUA durante la TKA. Non solo: i ricercatori hanno anche osservato che i pazienti avevano guadagnato in media 25° di arco di movimento e 24° di flessione a 6 settimane dalla manipolazione.

Al basale, i pazienti avevano un arco di movimento medio di 111° e una flessione media di 113°. Dopo la procedura indice, l’arco di movimento medio era di 83° e la flessione media di 86° tra i 158 pazienti che erano stati seguiti nel corso di un follow-up di almeno 1 anno. Al follow-up finale, l’arco di movimento medio era di 110° e la flessione media di 111°.

In conclusione

“Considerati gli esiti dannosi che possono derivare dalle PJI – scrivono i ricercatori nelle conclusioni dello studio – consigliamo ancora un uso prudente delle IACI nelle ginocchia protesiche e sottolineiamo l’importanza della esecuzione di tutte le iniezioni utilizzando le moderne tecniche di sterilità”.

“Inoltre – aggiungono – raccomandiamo che tutti i pazienti che presentano una TKA dolorosa o rigida siano sottoposti ad un’accurata valutazione dell’infezione prima di prendere in considerazione l’IACI”.

Bibliografia

