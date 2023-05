Previsioni meteo 31 maggio 2023: tornano i temporali pomeridiani

Sta per concludersi il mese di Maggio, che quest’anno sotto il profilo meteo ci ha regalato molte piogge e perturbazioni atlantiche nella prima metà del mese e temporali pomeridiani nella seconda metà. Temporali pomeridiani che non mancheranno anche nella giornata di oggi e nei prossimi giorni. Acquazzoni e temporali pomeridiani che si andranno a formare soprattutto sulle Alpi e nelle zone interne del Centro-Sud, con sconfinamenti verso le pianure soprattutto delle regioni tirreniche, interessando parzialmente anche i settori costieri. Temporali che potranno risultare anche di forte intensità, localmente anche a carattere di nubifragio.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 31 maggio 2023.

Al Nord: Al mattino addensamenti nuvolosi sul Piemonte con piogge e acquazzoni sparsi, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini, variabilità asciutta in Pianura Padana. In serata e in nottata residui fenomeni al Nord-Ovest, ampie schiarite altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino avremo nuvolosità alternata a schiarite con possibili piogge in Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici. In serata residue piogge tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con possibili piogge isolate su Sardegna orientale e tra Molise, Puglia e Basilicata. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici. In serata tempo in miglioramento, salvo qualche pioggia residua. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.