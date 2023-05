In libreria “L’origine del Male – La formazione di un mago” di Gilbert V. Martin

“L’origine del Male – La formazione di un mago”, il libro fantasy opera di Gilbert V.Martin, è ora disponibile anche in versione Kindle© e Kildle unlimited©

“L’origine del Male – La formazione di un mago”, il libro fantasy opera di Gilbert V.Martin, lo scrittore amante dei viaggi e dell’avventura, su richiesta dei lettori, è ora disponibile anche in versione Kindle© e Kildle unlimited©. In cartaceo è reperibile su tutte le piattaforme on line e ordinabile nelle biblioteche.

Un romanzo che contiene tutti gli elementi classici del suo genere : la formazione della compagnia di avventurieri, il viaggio denso di pericoli verso una città perduta, la marea degli orchi che incombe.

Si tratta però di un fantasy innovativo che a stemperare la drammaticità degli avvenimenti, che si susseguono incalzanti, innesta episodi comici, episodi coperti da mistero e un pizzico di amore.

Un romanzo che vuole offrire al lettore ore di piacevole lettura. Un luogo dello spirito ove stare bene ed eventualmente rilassarsi e sorridere.

Tra i molti indimenticabili personaggi troveremo: un mago cacciato dalla scuola di magia, un mezzelfo in esilio, una ladra costretta a cambiare città, un mezzo nano monaco dalla dubbia moralità, un soldato ubriacone con il suo somaro più intelligente del padrone. Sono questi cinque, non proprio eroi, che si ritrovano a tentare di salvare il mondo degli uomini, elfi e nani ormai sull’orlo del baratro.

Ma le cose non sono come sembrano. Aspettatevi la sorpresa finale.

Gilbert V.Martin da lettore accanito a scrittore compulsivo. Colui che ha assunto il motto: “Tanto ne lessi che ne scrissi… e scrivere è meglio che leggere”.