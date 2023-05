Finale Europa League Siviglia-Roma: ecco dove vederla in diretta

Finale Europa League: dove vedere in diretta e in streaming Siviglia-Roma. Il match si giocherà a Budapest mercoledì 31 maggio alle ore 21

Conto alla rovescia quasi terminato per la finale di Europa League. A contendersi l’ambita coppa saranno la Roma e il Siviglia, usciti vintori delle semifinali giocate rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Juventus. Per la Roma si tratta della seconda volta in finale: la prima fu nel 1991 quando perse la Coppa Uefa contro l’Inter. L’anno scorso la squadra di Mourinho è riuscita ad accaparrarsi la Conference League. Un’eventuale vittoria della finale di Europa League significherebbe l’automatico accesso alla Champions per il 2024.

QUANDO E DOVE SI GIOCA LA FINALE DI EUROPA LEAGUE SIVIGLIA-ROMA

La finale Siviglia-Roma si disputerà a Budapest mercoledì 31 maggio alle ore 21. La partita anticipa un altro importante match europeo, la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, in programma il 10 giugno all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul.

DOVE VEDERE LA FINALE DI EUROPA LEAUGUE SIVIGLIA-ROMA

La finale di Europa League verrà trasmessa in chiaro su Rai1. Sarà possibile vederla in streaming su Raiplay, e per gli abbonati su Sky Sport, DAZN, Sky Go e Now Tv.