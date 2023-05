Come fare il Cammino di Santiago organizzato quest’estate

Ci siamo. La scelta è stata lunga e ponderata, ma il dato è tratto. L’obiettivo della prossima stagione estiva? Il Cammino di Santiago. Non resta che pianificare le tappe e prenotare le strutture presso cui trascorrere le notti. Eppure, è proprio questa la parte più complicata: effettuare le prenotazioni comparando le alternative disponibili e organizzare i trasferimenti in base alle località in cui passare la notte. Attività, questa, che potrebbe rivelarsi molto più lunga e noiosa di quel che si possa pensare, tanto da scoraggiare anche l’escursionista più volenteroso. Per fortuna, esistono agenzie in grado di semplificare l’organizzazione del viaggio provvedendo ad ogni cosa. In che modo? Scopriamolo insieme.

Pianificare il Cammino di Santiago nella maniera più comoda possibile

La soluzione più semplice per pianificare il Cammino di Santiago è affidarsi a un’agenzia specializzata, possibilmente con sede in Spagna. Il motivo? Gli operatori spagnoli conoscono bene il territorio nel quale si articolo il Cammino e garantiscono pieno supporto per tutto il viaggio. Inoltre, alcuni di questi offrono pacchetti all-inclusive su misura, adatti a ogni genere di escursionista. Una delle agenzie più note è Tu Buen Camino, che mette a disposizione soluzioni personalizzate, create per consentire a tutti di vivere la propria esperienza. Tu Buen Camino è un’agenzia di viaggi con sede in Galizia, specializzata nel Cammino di Santiago. I componenti del team conoscono il Cammino meglio di chiunque altro e il loro obiettivo è trasmettere tutto l’entusiasmo che serve per conoscere una terra meravigliosa, resa tale dai paesaggi mozzafiato, dalla quiete che vi regna sovrana, da una gastronomia eccezionale e da una cultura millenaria. Tu Buen Camino ha creato percorsi accessibili, pensati per ogni tipo di viaggiatore, personalizzabili in base ai gusti e alle necessità del cliente.

I pacchetti più richiesti

Il Cammino di Santiago organizzato da Tu Buen Camino prevede diverse soluzioni, tutte in grado di garantire un’esperienza unica, destinata a restare impressa nella memoria di ciascun pellegrino.

Il Cammino Francese è il più gettonato in assoluto ed è anche il più lungo. Risale al 1135, quando le informazioni relative al percorso comparvero per la prima volta all’interno del Codex Calixtinus. L’itinerario misura circa 760 km ed è suddiviso in 31 tappe. Comincia a Saint-Jean-Pied-de-Port, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici, e attraversa tutta la parte settentrionale della penisola iberica, fino a raggiungere le coste della Galizia

Pronto a partire per una delle esperienze più affascinanti che si possano fare?