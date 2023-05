Su Rai 2 torna in prima serata “Nudi per la vita”: le anticipazioni

Su Rai 2 torna “Nudi per la vita” con Mara Maionchi: il programma per sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata

Con l’idea di sensibilizzare le persone alla prevenzione ed all’accettazione del proprio corpo, due gruppi di personaggi famosi, donne e uomini, preparano due performances di ballo in stile Moulin Rouge e Full Monty.

In prima serata su Rai 2 torna, martedì 30 maggio 2023, “Nudi per la vita”, l’inedito docu-reality condotto da Mara Maionchi.

“Nudi per la vita” è una mini-serie emozionante, divertente e molto coraggiosa per gli argomenti affrontati come quelli legati alla salute: Mara, infatti, sostiene da anni, con la sua consueta vitalità e ironia, il tema della prevenzione in virtù della sua storia personale e delle testimonianze dirette e indirette dei dodici protagonisti.

‘Nudi per la vita’ nasce quindi con una ‘mission’ molto seria: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata e lo farà in modo semplice, leggero e, perché no, anche divertente. Il programma, in maniera provocatoria, esorterà il pubblico a non aver paura di ‘esporre’ il proprio corpo a screening medici che possono salvare la vita.

Nudi per la vita è una produzione Rai Radiotelevisione italiana, prodotta da Blu Yazmine. Un programma di: Andrea Marchi e di Alessandra Guerra, Cristina Limon, Roberto Petrucci, Laura Piazzi, Chiara Iacobelli, Michele Pilloni. Scenografia, Paola Spreafico. Capo progetto Rai: Valeria Destefanis. Produttore esecutivo Blu Yazmine, Stefania Marini. A cura di Simona di Franco. Direttore di Produzione, Matteo D’Arcangelo. Regia, Riccardo Valotti. Regia spettacolo finale, Cristiano D’Alisera.