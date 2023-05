Persone scomparse: mobilitazione a Milano per ritrovare Giulia Tramontano

Giulia Tramontano, una ragazza di 29 anni incinta, al settimo mese di gravidanza, non si trova da sabato sera: vive da 5 anni a Senago in provincia di Milano

Si chiama Giulia Tramontano, è incinta di sette mesi ed è scomparsa tra sabato 27 e domenica 28 maggio da Senago, in provincia di Milano: ha 29 anni e di lavoro fa l’agente immobiliare. ha un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Il cellulare risulta staccato e la donna, che si è allontanata senza auto, avrebbe con sé il passaporto perché in casa non è stato trovato. Non si hanno notizie di lei, dicono i familiari che stanno chiedendo aiuto, dalle 21.30 di sabato 27 maggio.

POTREBBE AVERE AVUTO UN LITIGIO COL FIDANZATO

La ragazza, originaria di Sant’Antimo in provincia di Napoli, vive da cinque anni a Senago con il fidanzato di 30 anni: sarebbe stato lui a denunciare la scomparsa della giovane ai Carabinieri. Sul caso stanno girando diversi articoli in rete e a quanto pare nella giornata di sabato la donna avrebbe avuto un litigio con il fidanzato. Tra le ipotesi che circolano in rete c’è il fatto che la donna potrebbe aver scoperto un tradimento da parte dell’uomo. Avrebbe infatti inviato dei messaggi WhatsApp sia alla madre che ad un’amica, dicendo a entrambe che aveva litigato col compagno e di essere “un po’ turbata“. Poi sarebbe andata a dormire.

GLI APPELLI DELLA SORELLA SUI SOCIAL

Sui social la sorella Chiara Tramontano sta chiedendo aiuto per rintracciarla. In una foto condivisa stamattina, ha ricordato le informazioni riguardanti Giulia e una sua foto, con la pancia risalente a un mese fa.

IL MANIFESTO DELL’ASSOCIAZIONE PENELOPE

In rete circola anche il volantino realizzato dall’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. Nel volantino c’è la descrizione della 29enne: “Capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro” si legge. I Carabinieri stanno portando avanti le indagini e sentendo parenti e amici per cercare di ricostruire cosa possa esserci dietro l’allontanamento della giovane.

Su Instagram, spiega la Dire (www.dire.it), è stato creato anche il profilo Giulia Tramontano news proprio nell’intento di dare una mano nelle ricerche.