Modificazioni del fitness cardiorespiratorio allungano la vita

Le modificazioni del fitness cardiorespiratorio (CRF), secondo un ampio studio osservazionale, sono state associate a cambiamenti reciproci nel rischio di mortalità

Come già intuito in precedenza, le modificazioni del fitness cardiorespiratorio (CRF) – secondo un ampio studio osservazionale pubblicato sul “Journal of American College of Cardiology” – sono state associate a cambiamenti reciproci nel rischio di mortalità indipendentemente da altre comorbilità o dallo stato di fitness iniziale.

Le persone che hanno avuto valutazioni seriali del test del tapis roulant, con una mediana di 6 anni tra i test iniziali e finali, hanno dimostrato che i cambiamenti della capacità aerobica seguivano nel tempo esiti di sopravvivenza migliori o peggiori. È quanto riferisce un gruppo guidato da Peter Kokkinos, specialista in Fisiologia dell’Esercizio presso il Veterans Affairs Medical Center di Washington, DC.

Mentre le variazioni del CRF =/> 1,0 equivalenti metabolici di picco (MET) erano associate alla mortalità su una mediana di 6,3 anni di follow-up, la differenza di sopravvivenza era più evidente con maggiori aumenti e diminuzioni di CRF, indipendentemente dalla malattia cardiovascolare (CVD) basale Per esempio, un calo del CRF di almeno 2,0 MET era legato a un aumento del rischio di mortalità del 69-74% negli individui in bassa forma fisica:

senza CVD (HR 1,69, IC 95% 1,45-1,96)

con CVD (HR 1,74, IC 95% 1,59-1,91)

«Questi risultati forniscono una guida per i medici e per la popolazione generale in relazione ai cambiamenti di CRF necessari per migliorare il CRF stesso e gli esiti di salute. Di conseguenza, incoraggiare le persone a migliorare il CRF di almeno 1,0 MET può avere un notevole significato clinico e di salute pubblica» riferiscono gli autori dello studio.

Analisi basata sul concetto di TEM

Un singolo TEM è definito come la quantità di energia che una persona utilizza mentre è seduta. Attività vigorose come la corsa tendono a consumare almeno 6,0 MET. La maggior parte degli adulti che iniziano un programma di esercizi aerobici da moderati a vigorosi possono aumentare significativamente il loro CRF da 1 a 2 MET, secondo l’HERITAGE Family Study report citato da Kaminsky e colleghi.

Nel presente studio, il CRF è aumentato di almeno 1 MET in circa il 29% degli individui ed è diminuito in circa il 46%. «Questa scoperta sottolinea la necessità di promuovere l’attività fisica per mantenere o aumentare i livelli di CRF negli individui di mezza età e anziani» sottolineano Kokkinos e colleghi.

Mortalità ridotta negli individui con performance migliori al test da sforzo

I ricercatori si sono basati sui dati della coorte ETHOS di oltre 750.000 individui che avevano completato una valutazione del test del tapis roulant da sforzo presso un VA Medical Center dal 1999 al 2020 utilizzando il protocollo Bruce.

L’analisi ha incluso 93.060 adulti che hanno raggiunto =/> 2,0 MET, avevano un minimo di due test effettuati ad almeno 1 anno di distanza e non avevano evidenza di CVD evidente. Gli uomini costituivano la stragrande maggioranza dei partecipanti, che avevano in media 61,3 anni. Quasi tre quarti di questi erano caucasici.

La mortalità si è verificata a un tasso medio annuo di 27,6 eventi per 1.000 anni-persona. Un’analisi di sensibilità che ha tenuto conto della causalità inversa non ha modificato sostanzialmente i principali risultati dello studio: l’esclusione di pazienti che probabilmente avevano una malattia di base (evidenziando un declino del CRF, con decesso entro 2 anni dall’ultimo test del tapis roulant da sforzo) non ha negato l’associazione tra cambiamenti nel CRF e rischio di mortalità.

Il team di Kokkinos riconosce che lo studio osservazionale retrospettivo non può stabilire quando «le riduzioni del CRF erano il risultato dell’astinenza intenzionale dall’attività fisica, da altri fattori dello stile di vita o dalla malattia subclinica alla base del basso CRF (causalità inversa), nonostante le misure adottate per ridurre al minimo il possibile impatto della stessa causalità inversa». Infine, aggiungono gli autori dello studio, il CRF non era basato su una valutazione diretta della massima capacità di sforzo (VO2 max), ma approssimata dai soli MET.

L’esortazione lanciata nell’editoriale di commento

Il presente rapporto conferma ed estende la letteratura precedente che collega la capacità cardiorespiratoria e la mortalità, scrivono Leonard Kaminsky, fisiologo dell’esercizio clinico presso la Ball State University di Muncie (Indiana), e colleghi, in un editoriale di commento.

«In effetti, l’utilità prognostica del CRF supera i fattori di rischio CVD clinici comunemente valutati, come lipidi, pressione arteriosa, habitus corporeo, fumo e glicemia» precisano Kaminsky e co-autori, che suggeriscono come il test di CRF debba essere utilizzato più ampiamente rispetto alle sue consuete applicazioni, limitate alla diagnostica o alla valutazione dei pazienti candidati al trapianto di organi.

«Sebbene non sia richiesto un test da sforzo prima di iniziare un intervento di esercizio, valutare le risposte emodinamiche e cardiorespiratorie ai test da sforzo graduati può facilitare la personalizzazione di una prescrizione di esercizi per ottimizzare i miglioramenti del CRF e di altri fattori legati alla salute» aggiungono gli editorialisti.

«Chiediamo nuovamente sia ai medici che ai professionisti della salute pubblica di adottare il CRF come indicatore chiave della salute. Questo dovrebbe essere fatto accoppiando le valutazioni di routine del CRF con la continua difesa della promozione dell’attività fisica quale comportamento essenziale per uno stile di vita sano» esortano Kaminsky e co-autori dell’editoriale.

Bibliografia:

Kokkinos P, Faselis C, Samuel IBH, et al. Changes in Cardiorespiratory Fitness and Survival in Patients With or Without Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2023;81(12):1137-47. doi: 10.1016/j.jacc.2023.01.027. leggi

Kaminsky LA, Imboden MT, Ozemek C. It’s Time to (Again) Recognize the Considerable Clinical and Public Health Significance of Cardiorespiratory Fitness. J Am Coll Cardiol. 2023;81(12):1148-50. doi: 10.1016/j.jacc.2023.02.004. leggi