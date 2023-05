L’Officina della Camomilla: fuori il vinile di “Senontipiacefalostesso Uno”

L’Officina della Camomilla, la storica band milanese fondata da Francesco De Leo, torna con il vinile dello storico album

L’Officina della Camomilla, la storica band milanese fondata da Francesco De Leo, torna con una bellissima sorpresa per i propri fan: “Senontipiacefalostesso uno”, il disco diventato un cult nella scena indie alternativa e inno di una generazione, sarà stampato per la prima volta in vinile in una speciale edizione in gatefold per Garrincha CULT, la nuova sublabel di Garrincha Dischi dedicata alla ristampa in vinile di dischi epocali, come già era avvenuto per Fluxus, il disco omonimo della band torinese che all’inizio del 2000 lasciò il segno nella scena rock alternativa nostrana.

Sono passati 10 anni da quando la band pubblicava i propri brani autoprodotti su YouTube e fu Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) il primo ad accorgersi di loro e suggerirli a Matteo Romagnoli, founder di Garrincha Dischi, che ricorda così quel periodo:

«Tutto iniziò da un link YouTube che mi passó Lodo. Il brano era “Senontipiacefalostesso” un brano disarmante, dolce, con dentro luoghi e personaggi sufficienti a creare una saga intera. Mi fu evidente da subito che in quei demo caricati su YouTube, tra le parole di “Un Fiore per coltello” e “Pegaso Disco Bar”, c’era già la “Bibbia” per 10 film, 2 prequel e pure le basi su cui costruire più serie dedicate alle infinite personalità e alter ego di Francesco De Leo. Il suono de L’officina della camomilla è inconfondibile. Che si tratti di un disco strutturato o di un demo fatto al volo. E poi ci sono le storie che Fra racconta. Come le racconta. Con tutte quelle note fuoriposto, che non potevano essere in nessun altro posto. Impossibile non farsi trascinare da quella dolce follia che ti abbraccia ad ogni nuovo play. Io ho avuto il piacere di registrare e produrre artisticamente tutta la trilogia di “senontipiacefalostesso” e di vivere in diretta quel momento storico e penso di esser stato fortunato perché queste canzoni sono già degli evergreen. Per questo oggi, a dieci anni dalla sua prima uscita, abbiamo deciso di dare una seconda vita a “senontipiacefalostesso uno”: un disco a cui vogliamo infinitamente bene, il primo album di un artista che è stato cruciale per la storia di Garrincha e la sua identità. Insomma una festa».