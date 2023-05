Rap ad alta quota: i Romanderground pubblicano “I sentieri del CAI”. Il secondo singolo del duo è sulle piattaforme digitali

“I sentieri del CAI” è il secondo singolo dei Romanderground disponibile in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Music Against The Walls. Questo secondo estratto sempre prodotto da Squarta e Gabbo (Cor Veleno), si presta completamente ad una rappresentazione simbolica. Il titolo, infatti, si riferisce ai sentieri di montagna scoperti e segnati dal CAI (Club Alpino Italiano), per poi essere messi a disposizione degli escursionisti, insomma di “quelli che verranno dopo”.

La metafora del CAI è utilizzata – appunto – in quanto singolo programmatico del nuovo album. Prisma e Mister T “aprono la via” all’ascolto della loro musica, e tracciano un percorso fatto di sonorità e liriche nuove, invitando l’ascoltatore a seguirli in questo viaggio musicale. Una vera e propria celebrazione della natura e i due rapper, che mostrano un flow inedito e fresco, attraverso una serie di punchline sottili e rime pungenti. Una produzione immaginifica, beat di ampio respiro e una ritmica incalzante tipica del rap, fanno da cornice alle rime dei due MC che confluiscono in un ritornello melodico di larghi orizzonti. Bassi profondi e scratch contrappuntano poi l’evolversi del testo.

La pubblicazione è accompagnata dall’omonimo videoclip firmato da Thomas T. Fasciana. Grazie all’utilizzo di un drone la band è immortalata tra le suggestive cime del massiccio del Gran Sasso d’Italia, percorrendo proprio quei sentieri che descrivono nel testo. Il Pizzo Intermesoli (2635 s.l.m.) nel comune di Pietracamela (TE) fa da sfondo alle rime degli MC, restituendo tutta la forza della montagna e la passione per l’escursionismo. Il tipico scenario appenninico tra cime scoscese e creste a strapiombo, diventa la rappresentazione di un percorso musicale e simbolico che gli artisti hanno intrapreso già da molto tempo.

“I sentieri del CAI” è il secondo estratto dell’imminente nuovo album dei Romanderground in uscita il prossimo aprile.

https://www.youtube.com/watch?v=g8JHfyDkp3U

https://open.spotify.com/album/5oYKDPnX7tN1RMIWyyrnxK

https://www.instagram.com/romanderground/