Fuori “Terra bruciata”, il nuovo singolo di Maura

Disponibile per le radio e su tutte le piattaforme digitali “Terra Bruciata”, il nuovo singolo dell’artista di adozione bolognese Maura

TERRA BRUCIATA è il nuovo singolo di MAURA, artista di adozione bolognese dall’universo musicale eclettico, frutto di ascolti, influenze e contaminazioni che vanno dal pop al rock, dall’r&b all’elettronica e molto altro. Un singolo che parla di quello che è casa per Maura, nel bene e nel male. Una ballad dalle sonorità indie rock e dal cuore troppo onesto.

«Fammi dormire in soffitta, papà ci dormiva. Non era normale, tu fammi dormire e star zitta». Anche in questo brano Maura si mette a nudo, si espone in tutta la sua vulnerabilità.

«Le cose che sono più difficili da scrivere sono anche quelle che possono avere più impatto. Cosa c’è di più potente di una triste verità da cui sei stata impressa? Se vuoi una cosa, devi concederla a tua volta. Ma se non sappiamo dire la verità, come facciamo a trovarla?»

Dopo “Nel mio bosco”, pubblicato a febbraio, “Terra Bruciata” è il secondo singolo che anticipa il primo album di Maura, in uscita in primavera per Deposito Zero Studios e Porto Records. Un disco che è un viaggio introspettivo e sentimentale e che restituisce un’immagine puntuale della sua autrice.