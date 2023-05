Consumo di bevande alcoliche e tumori: troppi cittadini disinformati

I ricercatori dell’NCI hanno posto domande distinte per ciascuno dei tre tipi di bevanda alcolica considerati (liquori, vino e birra appunto). Il loro scopo era indagare quanto le persone avessero una percezione diversa della pericolosità di questi prodotti. In realtà l’alcol è sempre alcol, indipendentemente dal liquido con cui viene introdotto nell’organismo. È per questo motivo che ragionare in termini di unità alcoliche, e non di bicchieri o bottiglie, aiuta a farsi un’idea più precisa della quantità di alcol che si sta assumendo. Un’unità alcolica (UA) corrisponde a 12 grammi di etanolo (il nome chimico del tipo di alcol contenuto nelle bevande alcoliche). Mediamente una lattina di birra (330 ml), un bicchiere di vino (125 ml) e un bicchierino di liquore (40 ml) contengono un’unità alcolica. Quindi chi beve 6 lattine di birra assume la stessa quantità di alcol di chi finisce da solo una bottiglia di vino di media gradazione.

Proprio in merito al vino, una percentuale pur minoritaria ma non piccolissima dei partecipanti al sondaggio ha erroneamente attribuito attività antitumorali a questa bevanda. Questa falsa convinzione è stata alimentata dai risultati di alcune ricerche francesi secondo cui un consumo moderato di alcol, in particolare di vino, avrebbe potuto fare bene al cuore e alla circolazione. Uno studio inglese, di cui abbiamo già parlato in un altro approfondimento, ha però sfatato questo mito, mettendo in luce gli errori metodologici che hanno portato a quelle conclusioni errate. Le evidenze scientifiche indicano che il vino, rispetto alla birra e ai liquori, possa avere alcuni effetti positivi sulle coronarie. Tuttavia, anche a dosi moderate, il vino aumenta il rischio di andare incontro ad altri eventi cardiovascolari, per cui non può in ogni caso essere considerato salutare.