Previsioni meteo 29 maggio 2023: al via una fase più stabile

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 29 maggio 2023: giornata soleggiata e clima gradevole sull’Italia con l’alta pressione in rinforzo

Un’area di alta pressione si estende sul bacino del Mediterraneo, tuttavia si verificano ancora alcune perturbazioni in quota. Ciò provoca condizioni meteorologiche instabili nel pomeriggio con rovesci e temporali che però nelle ultime ore si sono via via diradati. Per quanto riguarda gli ultimi giorni di maggio, non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteo. I modelli matematici indicano un anticiclone predominante e dunque è attesa una fase stabile anche a medio e lungo termine.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 29 maggio 2023.

Al Nord: Al mattino molti addensamenti su tutte le regioni con deboli piogge tra Piemonte e Liguria, sereno sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini con sconfinamenti verso le pianure al Nord-Ovest. In serata residui fenomeni su Alpi e Prealpi, variabilità asciutta altrove. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata residui fenomeni Appennino, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori. Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino sereno sul versante adriatico, molte nubi altrove con locali piogge in Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in formazione in Appennino e in sconfinamento sul versante tirrenico, temporali anche su Sardegna e Sicilia e soleggiati sulle regioni adriatiche. In serata residue piogge in Appennino e Sardegna orientale, variabilità asciutta altrove. Temperature minime stabili o in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .