“Italia. Viaggio nella bellezza” su Rai Storia racconta il Quirinale

Sede della Presidenza della Repubblica sul colle più alto di Roma, luogo che ha ospitato fin dall’antichità edifici pubblici e culturali, il Quirinale è il complesso frutto della sovrapposizione di più visioni di grandi architetti, dal Mascarino al Maderno, al Fuga. La nuova puntata “Quirinale, il primo Colle”, in onda in prima visione lunedì 29 maggio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Italia. Viaggio nella bellezza”, esplora il palazzo più prestigioso della città Eterna.

Ha avuto il suo inizio come sontuosa villa del Papa in epoca rinascimentale, immersa in deliziosi giardini, per poi assurgere prima a residenza regia dei Pontefici, poi reale con i Savoia e infine diventare, in epoca repubblicana, “casa degli italiani”. Uno scrigno di storia, di bellezza e di cultura che “Italia. Viaggio nella Bellezza” racconta con la partecipazione degli storici dell’arte “Francesca Tesoriere” e Marco Lattanzi, e con l’addetta al Palazzo Alessandra Feliciangeli.