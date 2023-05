Barca si ribalta sul Lago Maggiore: 4 morti, Salvini annuncia presidio fisso

Barca si ribalta sul Lago Maggiore dopo un violento temporale: morte 4 persone, in salvo altri 20 passeggeri. Salvini annuncia presidio fisso della Guardia Costiera

Sale a 4 il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto sul Lago Maggiore, dove una barca si è ribaltata ed è affondata domenica 28 maggio in seguito ad una tromba d’aria. Delle 24 persone a bordo, 20 sono state tratte in salvo senza riportare gravi ferite. La tragedia si è verificata in prossimità di Lisanza, località di Sesto Calende.

LA TRAGEDIA

Erano 24 le persone a bordo della barca, una house boat noleggiata per una festa di compleanno sul Lago Maggiore. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 19.00, l’imbarcazione avrebbe ‘scuffiato‘ in seguito alle potenti raffiche di vento che hanno colpito l’area. La barca si è quindi ribaltata, per poi affondare. Tutti i passeggeri sono caduti in acqua. Alcuni sono stati recuperati da altre imbarcazioni, altri hanno raggiunto la riva a nuoto. Nell’incidente hanno perso la vita quattro persone, due uomini e due donne, i cui corpi sono stati recuperati nelle acque del Lago Maggiore tra ieri sera e questa mattina.

L’INTERVENTO DI SALVINI

“A metà giugno sarò sul posto e ufficializzeremo il presidio fisso e per tutto l’anno di donne e uomini della Guardia Costiera. Una presenza preziosa, che aumenterà la sicurezza di tutti”. Lo afferma il vicepremier e ministro Matteo Salvini, che interviene sulla tragedia che nella serata di ieri, ha visto ribaltarsi un’imbarcazione turistica a seguito di una tromba d’aria sul Lago Maggiore, provocando la morte di quattro persone. A bordo c’erano circa 20 persone di origine straniera che stavano festeggiando un compleanno, quando un violento temporale li ha sorpresi. La tromba d’aria generatasi di lì a poco a fatto inabissare l’imbarcazione causando la morte di due uomini e due donne. I superstiti sono stati tratti in salvo, non ha riportato ferite gravi. “Cordoglio per le vittime e grazie ai soccorritori: senza il loro impegno, il bilancio di quanto successo sul Lago Maggiore sarebbe stato ancora più tragico”, aggiunge Salvini.