Previsioni meteo 28 maggio 2023: l’anticiclone ci prova

Le previsioni meteo di oggi, domenica 28 maggio 2023: alta pressione in rinforzo sulle nostre regioni, tempo in prevalenza stabile

Condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia in questo ultimo weekend di maggio, mese che finora si è contraddistinto per il maltempo. In queste ore un anticiclone sta provando a riprendersi la scena sul Mediterraneo e dunque anche sull’Italia dove però continueremo ad avere la possibilità di temporali pomeridiani in un quadro in prevalenza stabile. Nella giornata di oggi saranno possibili acquazzoni pomeridiani sulle Alpi e lungo l’Appennino centro-meridionale. Le temperature subiranno un lieve aumento con massime anche sopra i 25°C, ma caldo ancora senza eccessi. Temperature che infatti difficilmente supereranno i 27°C/28°C.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 28 maggio 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità a tratti irregolare con deboli piovaschi tra Piemonte ed Emilia Romagna. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali sui settori alpini e sulla Liguria, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in progressivo miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni o temporali tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite; nessuna variazione nella notte. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l’Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche su Sicilia e Sardegna. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .