Presidenziali in Turchia: Erdogan avanti nel ballottaggio

Presidenziali Turchia: Erdogan avanti al ballottaggio ma lo spoglio è ancora in corso. Risultati parziali per ora bocciano lo sfidante Kilicdaroglu

Al via la pubblicazione dei risultati delle elezioni presidenziali da parte dei media in Turchia: stando all’agenzia di stampa statale Anadolu, il capo di Stato Recep Tayyip Erdogan è in vantaggio con circa il 55 per cento dei consensi, a spoglio ancora in corso, ma altre fonti indicano una situazione di equilibrio e incertezza.

DATI DIVERGENTI DIFFUSI DALLE AGENZIE DI STAMPA

Secondo Anadolu, in passato criticata per una presunta parzialità dall’opposizione legata a Kemal Kilicdaroglu, lo sfidante è fermo al 44 per cento. Il conteggio dell’agenzia di stampa fa riferimento a meno della metà delle schede scrutinate. Un’altra testata, Anka, ha riferito invece di un vantaggio di Kilicdaroglu, sia pure di misura, con il 50,8 a fronte del 49,1 per cento di Erdogan. Secondo Anadolu, riferisce la Dire (www.dire.it), l’affluenza è calata rispetto al primo turno e dovrebbe attestarsi attorno all’84 o 85 per cento.