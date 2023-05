Moda: con Cooltura i video dei brand sono virali su TikTok

I grandi marchi della moda sempre più virali su TikTok: grazie a Cooltura, ora sono i video brevi a dettare la popolarità nel fashion system

Sempre più brand di moda bussano alla porta del social network del momento. Semplicità, creatività ed immediatezza: TikTok ad oggi ha superato i 3,5 miliardi di download a livello globale. Si stima abbia una media di 1 miliardo di utenti attivi mensilmente che visualizzano i video più popolari, con una media di 52 minuti al giorno.

Occupando un posto centrale per le visualizzazioni che genera, la piattaforma social non è di certo passata inosservata ed ha conquistato i grandi marchi che ormai non possono più fare a meno dei video brevi. Backstage delle sfilate, ispirazione e idee di outfit, dance challenge in total look della griffe del momento: TikTok rappresenta il tramite perfetto tramite per rivolgersi alla Generazione Z e ai Millennials, i principali fruitori della piattaforma.

La community di TikTok decreta il successo dei nuovi fashion trend

In un mondo che si evolve sempre più velocemente, portare innovazione nel settore dei media e del marketing digitale diventa oggi fondamentale. E supportare le aziende nella generazione di idee creative in trend, nella produzione e nell’erogazione di contenuti e video brevi sono gli obiettivi di Cooltura, è un’agenzia creativa, indipendente e totalmente al femminile, basata tra Milano e Londra, nata con l’obiettivo di far vivere un’esperienza digitale d’impatto. Tre le co-founder: Mariaelena Traverso CEO e Under30, Carolina Bin, Creative Director, proveniente dal mondo TikTok, e Francesca Reviglio, investitrice.

Cooltura nasce per offrire una risposta ad un’esigenza concreta emersa dal mondo della moda e non solo, ovvero supportare le aziende grazie al suo network di creator esperti, progettando e producendo video brevi coinvolgenti e di qualità, con l’obiettivo di avvicinare i brand ad un pubblico sempre più esigente ed attento.

“La nostra agenzia è nata nel 2021, per aiutare marchi e creator a svilupparsi su TikTok e a sfruttarne tutto il potenziale” – racconta Marielena Traverso, co-founder e CEO – “Ci siamo specializzati in video brevi perché è il contenuto del momento che funziona. Aiutiamo i brand a dialogare con il proprio pubblico, incoraggiamo un più autentico approccio ai social media, facciamo in modo che marchi e creatori collaborino e diventino rilevanti”. E aggiunge Carolina Bin, Creative Director e co-founder “TikTok, con il suo linguaggio fresco, autentico e gioioso è ciò che rende la piattaforma uno spazio unico dove quei brand, storicamente estremamente esclusivi e quasi inaccessibili, possono finalmente mostrare i loro lati più autentici, avvicinando i consumatori in maniera più spontanea e dinamica”

Brevi video, frames dalle sfilate e live streaming: must have per le aziende

Tra le collaborazioni, Cooltura annovera grandi nomi del fashion & luxury system: dai gioielli Dodo, alla moda con Diesel, Max Mara, Liu Jo, Hugo Boss, ed infine il mondo delle calzature con Superga.

Per Marella, Cooltura ha realizzato diverse campagne TikTok con l’obiettivo di creare un’identità forte del brand sulla piattaforma, comunicando i valori dell’azienda in una chiave nuova e fresca così da spostare il linguaggio unico della community. La creatività strategica dei contenuti, ha permesso all’account di acquisire viralità: un video in particolare, ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni in meno di 12 ore dalla pubblicazione. Raggiungendo un totale di 6 milioni di visualizzazioni a fine campagna.

Per Diesel, Cooltura ha elaborato la strategia creativa per la sfilata di moda SS23, con l’obiettivo di raccontare alla maniera di TikTok, l’unicità dello spettacolo direttamente dalla passerella. Catturando i momenti chiave grazie alla collaborazione con i creatori di talento presenti all’evento.

Recentemente, per YOOX, in occasione della festa della donna, è stata creata una video serie incentrata sui valori del empowerment femminile collaborando con dei content creator appartenenti al mondo dell’arte.

La moda oltre la moda

Ma Cooltura non rivolge il proprio sguardo solo alla moda e al lusso, e la recente collaborazione con Illy, ne attesta la sua espansione. Per la giornata internazionale del caffè, l’agenzia, in collaborazione con diversi creator, ha ideato una campagna Instagram che celebra CupsideDown, opera simbolo di Matteo Attruia. L’iconica tazzina Illy è stata capovolta per invogliare i consumatori a reinterpretare il momento del caffè da una prospettiva diversa: non basta assaggiare, deve essere una scelta consapevole.

TikTok si sta rivelando sempre meno un social network e sempre più una piattaforma di contenuto, l’intrattenimento si unisce all’apprendimento. La sfida da cogliere per il 2023 da Cooltura si chiama edutech, con la missione di aggregare, formare e professionalizzare il talento dei giovani creatori di contenuti, per metterli poi in contatto con i brand aiutandoli a monetizzare la loro creatività.