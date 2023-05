Linea Verde su Rai 1 in viaggio tra Modena e Reggio Emilia

A “Linea Verde” un “ritratto Emiliano. Segni particolari: Lambrusco”. Tra Modena e Reggio Emilia anche scoperta della “Motor Valley”

Ogni regione ha una sua fisionomia, ma quasi sempre al loro interno esistono delle aree che a loro volta sono portatrici di altre specificità, così come pochi chilometri di distanza da un borgo all’altro possono determinare variazioni che regalano sapori e sensazioni sempre diverse. Forti di questa considerazione, Beppe Convertini e Peppone nella puntata di “Linea Verde”, in onda domenica 28 maggio alle 12.20 su Rai 1, partiranno alla scoperta di una zona molto precisa e circoscritta: solo 35 km tra Modena e Reggio Emilia immaginando di riempire, tappa dopo tappa, un “paniere” di vivande e prodotti fortemente rappresentativo, una sorta di invito gustoso rivolto a un ideale turista straniero.

Trattandosi di un luogo geografico che si lega alla storia d’Italia dei motori, la cosiddetta “Motor Valley” dei costruttori dei grandi marchi famosi nel mondo, il viaggio non può che iniziare a bordo di una macchina da corsa d’epoca. Alla guida della famosa Barchetta Stanguellini del 1948, Francesca Stanguellini, nipote di nonno Vittorio che proprio con Enzo Ferrari mosse i primi passi, racconterà come la motorizzazione del modenese sia storicamente nata e si sia sviluppata proprio per l’esigenza di meccanizzare il lavoro dei contadini.

Tra Spilimberto di Modena, Castelvetro, Ghiardo di Bibbiano, Roncolo, la stessa Modena, gli appuntamenti seguiranno un fil rouge che mai come in questa puntata è davvero rosso. Ad accompagnare infatti le varie soste sarà il Lambrusco, il vino protagonista sulle varie tavole. Non il Lambrusco banalmente e genericamente etichettato fino a ieri come il caratteristico vino frizzante dell’Emilia, ma i vari Lambrusco oggi declinati nelle 6 denominazioni Doc che il Consorzio di Tutela promuove nella rinnovata accezione di un vino enormemente cresciuto per qualità e reputazione nel grande sistema vitivinicolo italiano.

Gli incontri di Convertini e Peppone in questo viaggio emiliano saranno tutti dei doverosi “must”: l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, il Parmigiano Reggiano che restituisce la fragranza e gli odori delle stagioni che differenziano il foraggio delle mucche, la varietà dei salumi accompagnati dal caratteristico gnocco fritto e dalle tigelle, le ricette classiche come i tortelloni, le fettuccine bolognesi ma anche le polpette di pane su un letto di zabaione, invenzione nientemeno che di Luciano Pavarotti, riproposta dallo chef Luca Marchini nello storico mercato Albinelli di Modena.

Altro tema sarà quello dell’inclusione nelle discipline sportive e del superamento delle disabilità. Ne parleranno la stessa Francesca Stanguellini e l’ex campionessa azzurra di sci Barbara Milani. Infine, un cammino “matildico” sulle orme di Matilde di Canossa, percorso dall’infaticabile Francesco Gasparri. “Linea verde” è un programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in onda su Rai1 e Rai Italia.