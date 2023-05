I Frammenti tornano con l’album “Consapevoli che”

“Consapevoli che”, il nuovo album dei Frammenti, racchiude 4 brani: Ricordi, Colpo di Tosse e le inedite Cosmo Pieno e Lato B

Il nuovo lavoro in studio di Frammenti è l’ultima parte di un viaggio, che si concluderà con un nuovo album. “Consapevoli che” racchiude 4 brani: Ricordi, Colpo di Tosse e le inedite Cosmo Pieno e Lato B. Con questi ultimi due brani la band lancia un segnale: l’idea di voler abbracciare completamente il mondo dell’elettronica.

TRACKLIST:

Ricordi:

La canzone è scritta a sei mani ed è nata collezionando tracce di ricordi dell’infanzia, dalle cadute in bicicletta alle pallonate in giardino.

“ricordi è il racconto di una sorta di “ipnosi regressiva” fatta per scoprire qualcosa di più di noi stessi e di ciò che ci circonda, quasi come se nel passato fossero racchiuse tutte le risposte necessarie per trovare la libertà anche ora che siamo (quasi) adulti”.

Il risultato è un invito a prendersi meno sul serio, a saper essere bambini in un mondo di grandi, nel quale spesso ci si sente emarginati.

Colpo di Tosse:

Nella visione di Frammenti, non facciamo altro che autodistruggerci, tendando di sopprimere ciò che ci fa stare male.

Questo avviene perché risulta più comodo fare come se nulla fosse di fronte ad ansie, paure, rabbia e rumori, ma proprio questa logica permette a questi elementi di “seppellirci” sotto una marea malinconica.

Il culmine arriva quando questa sofferenza psicologica si radica nella carne e diviene soffocante.

Per quanto si può andare avanti così? “Un colpo di tosse” si interroga e trova risposte solo in una sincera richiesta di aiuto.

Cosmo Pieno:

Un brano composto nel silenzio di un bosco e racconta la voglia di provare tutto e il poco tempo per farlo. Il piacere è dettato dai contrasti: il male fa bagnare e di tutti i nostri sentimenti bruciati nel tempo, non rimane che la cenere di cui è fatto il nostro cosmo. La parola chiave è ORGASMO, di cui il titolo dell’articolo è anagramma. L’orgasmo che ci rilassa come i suoni OSMR e ci percuote come la musica diffusa sulle spiagge di Goa.

Lato B:

Completamente strumentale e legato alla dimensione del dancefloor. 303, cassa dritta, lirica interrotta da urli post punk, post apocalittici e legati alla dimensione del piacere.

Bio

Band elettro pop, formatasi nel 2016 a Conegliano. Dal 2018, dopo l’esperienza ad Amici, hanno condiviso il palco con band quali Iside, Eugenio in Via di Gioia e Management.

Nel 2020 il singolo “Mi dicono cambia” viene incluso nelle selezione editoriale “Scuola Indie” di Spotify. Dal 2022 la collaborazione con l’etichetta indipendente “Sorry Mom!” con distribuzione Artist First. Nel 2022 un furto li libera di tutta la strumentazione. Non gli rimangono che tamburi, microfono e computer. Da quel momento accettano francescanamente il pauperismo musicale e non pensano ad altro che portare gli impianti oltre il limite massimo di decibel legalmente consentito, questo gli consente di oltrepassare le dimensioni di spazio e tempo entrando direttamente nel futuro.