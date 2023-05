Previsioni meteo 27 maggio 2023: tempo più stabile

Le previsioni meteo di oggi, sabato 27 maggio 2023: clima gradevole e caldo senza eccessi, possibili acquazzoni sparsi nelle ore pomeridiane

Condizioni meteo senza particolari evoluzioni sull’Italia in queste ore. Situazione sinottica che per l’ultimo weekend di maggio vedrà i massimi dell’alta pressione poco ad ovest delle Isole Britanniche. Avremo dunque condizioni meteo più stabili salvo qualche fenomeno pomeridiano sulle Alpi e lungo l’Appennino. Sotto il profilo termico avremo temperature in linea con le medie del periodo, dunque caldo nella norma, con valori massimi che non faticheranno a superare i +25 gradi toccando punte anche di +28 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Giugno potrebbe iniziare in modo non troppo differente, non si vede infatti al momento alcun anticiclone duraturo per il Mediterraneo e soprattutto nessuna ondata di caldo rilevante.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 27 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino addensamenti lungo la Pianura Padana con possibili deboli piogge, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini con sconfinamenti al Nord-Ovest, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata ancora piogge sulle regioni nord-occidentali e sui rilievi Alpini, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali tra Lazio e Abruzzo, per lo più soleggiato altrove. In serata tempo stabile ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

In Toscana tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con locali acquazzoni sui rilievi settentrionali, più asciutto altrove. Migliora ovunque dalla serata con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Calabria e Sicilia con possibili piogge isolate. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Cilento, Calabria, Sicilia e zone interne della Sardegna, per lo più soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento con ampie schiarite in arrivo.

In Calabria giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con nuvole sia al mattino che al pomeriggio associate a piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere di temporale sui rilievi interni. Generale miglioramento ovunque tra la sera e la notte.

Temperature minime in rialzo; massime in diminuzione al nord, stazionarie o in aumento altrove.

