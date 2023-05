Dal Parmigiano alla cipolla: sapori protagonisti a “Pizza Doc” su Rai 2

I sapori regionali protagonisti dell’ottava puntata di “Pizza Doc” su Rai 2 con Tinto, Monica Caradonna e i loro ospiti: i pizzaioli gourmet Giuseppe Pinto e Davide Manera

Nell’ottava puntata di “Pizza Doc” – in onda sabato 27 maggio alle 11.15 su Rai 2 – Tinto, Monica Caradonna e i loro ospiti (i pizzaioli gourmet Giuseppe Pinto e Davide Manera) prepareranno antipasti e pizze con i prodotti raccontati nei servizi, quattro finestre che porteranno alla scoperta dei paesaggi, dei piatti tipici e delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese.

La prima tappa sarà in Emilia-Romagna, per scoprire quanto la biodiversità sia un valore che nobilita un prodotto di qualità come il Parmigiano Reggiano. A seguire, la pizza al formaggio, piatto tipico delle Marche, per conoscerne storia e preparazione. E poi in Calabria con uno dei simboli della regione: la cipolla di Tropea, famosa in tutto il mondo per il suo sapore. La puntata si concluderà quindi a Termoli, per vedere come dall’ulivo non solo si ricavi un olio rinomato nel territorio, ma nascano anche attività dal forte impatto sociale.