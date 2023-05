Alla Fondazione Museo Venanzo Crocetti inaugura “Connections”

“Connections” è la mostra internazionale di arte contemporanea che si svolgerà presso la Fondazione Museo Venanzo Crocetti di Roma dal 27 maggio al 7 giugno

Connections è il titolo della nuova mostra organizzata da Anna Isopo di Arte Borgo Gallery ospitata nella prestigiosa sede del Museo Fondazione Venanzo Crocetti di Roma dal 27 maggio al 7 giugno.

L’intento della mostra, che esplora le complesse interpretazioni degli artisti, è quello di cercare e far percepire una connessione creata dalla confluenza dei molteplici stili. Una narrazione, tra attinenza e collegamenti che riesce a dar vita ad uno straordinario dialogo in un’universalità di connessioni.

Il Museo Crocetti è un museo di arte contemporanea dedicato all’opera dello scultore italiano Venanzo Crocetti (1913-2003). . Il museo conserva più di cento grandi opere tra sculture in bronzo e in marmo, dipinti, opere su carta e documenti dello scultore abruzzese, che vanno dal 1930 al 1998.

Connections is the title of the new exhibition organized by Anna Isopo of the Arte Borgo Gallery, hosted in the prestigious venue of the Fondazione Museo Venanzo Crocetti in Rome from 27 May to 7 June.

The aim of the exhibition, which explores the complex interpretations of the artists, is to seek and convey a connection created by the confluence of multiple styles. A narration between relevance and interrelations that manages to give life to an extraordinary dialogue in a unique assembly of connections.

The Crocetti Museum is a contemporary art museum dedicated to the work of the Italian sculptor Venanzo Crocetti (1913-2003). The museum preserves more than one hundred major works including bronze and marble sculptures, paintings, drawings and documents by the sculptor from Abruzzo, ranging from 1930 to 1998.

Artisti: Nicolas Aguilar, Andreas Angleitner, Jürgen Barnickel, Nicola Barth, Axel Becker, Gisela Engeln-Müllges, Katarzyna Gołębiowska, Joanna Guzowska, Haya Kim, Winnie KS Hui, Silvana Landolfi, Gaya Lastovjak, Lola Llinares, Fabio Masotti, Tereza Ordyan, Suzanne Ranzijn

Info:

CONNECTIONS

a cura di Anna Isopo e presentazione a cura della Storica dell’Arte Martina Scavone

Museo Fondazione Venanzo Crocetti – Via Cassia 492 Roma

Opening sabato 27 maggio ore 17:00

Orari mostra: dal lunedì al venerdì 11 – 13| 15-19 Sabato 11 – 19 Domenica e festivi chiuso

Info: ARTE BORGO GALLERY 345-22.28.110 info@arteborgo.it