Adecco assumerà almeno 500 persone con contratto a tempo indeterminato

Adecco assumerà nel corso del 2023 almeno 500 persone con contratto a tempo indeterminato in collaborazione con la Scuola Secondaria di Secondo Grado

Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, assumerà nel corso del 2023 almeno 500 persone con contratto a tempo indeterminato, in seguito alle iniziative in collaborazione con la Scuola Secondaria di Secondo Grado per potenziare l’orientamento al mondo del lavoro dei giovani.

Lo scopo dei progetti del mondo Education di Adecco è creare un dialogo solido e strutturato fra il mondo della formazione e il mercato del lavoro, per contrastare lo skill mismatch che il Paese sta vivendo (tra questi, ce ne sono alcuni che Adecco da anni porta avanti, come TecnicaMente, Job Talks, Sector Challenge, Talent Factor ecc.). In questo modo si potrà anche contribuire a prevenire i fenomeni di abbandono scolastico e ridurre il numero di NEET (persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni che non sono né occupate né inserite in un percorso di istruzione o di formazione). Tra i paesi UE, infatti, l’Italia non solo è uno di quelli dove il problema degli abbandoni precoci rimane più consistente (12,7%), dopo Romania (15,3%) e Spagna (13,3%), ma è anche quello con il più alto numero di NEET: circa 3 milioni, con una prevalenza femminile di 1,7 milioni, il 25% sulla fascia d’età considerata.

Supportare gli studenti nell’avere una percezione più chiara dell’applicabilità pratica dei propri studi e aiutarli nell’apprendere e sviluppare le skill più richieste nel mercato del lavoro, è utile per contrastare queste problematiche. Nel corso del 2022, Adecco ha realizzato numerosi progetti di orientamento scolastico, che hanno permesso di portare avanti iniziative in tutto il Paese e coinvolgere circa 30 mila studenti in 250 istituti.

Le 500 assunzioni che Adecco farà nel corso dell’anno si rivolgono a vari settori in molte aree geografiche del Paese, con particolare attenzione ad alcuni ambiti oggi in particolare difficoltà nel trovare addetti:

Settore metalmeccanico , in cui la difficoltà nel trovare addetti si fa sentire in particolar modo in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige

, in cui la difficoltà nel trovare addetti si fa sentire in particolar modo in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige Telecomunicazioni , in particolar modo per la cantieristica e la creazione delle infrastrutture per la fibra ottica. Veneto e Friuli Venezia Giulia le aree più in difficoltà.

, in particolar modo per la cantieristica e la creazione delle infrastrutture per la fibra ottica. Veneto e Friuli Venezia Giulia le aree più in difficoltà. Navale, metalmeccanico, turismo e ristorazione sono invece i settori in cui si concentreranno larga parte delle ricerche per il Sud Italia

“Le attività del Gruppo con il mondo Education hanno lo scopo di orientare gli studenti nella scelta del lavoro che svolgeranno in futuro e renderli più consapevoli della domanda del mercato del lavoro, permettendo loro al contempo di sviluppare le skills più richieste” commenta Andrea Malacrida, Amministratore Delegato di Adecco “Ma non solo, con le nostre progettualità e iniziative, che coinvolgono anche le aziende nostre partner, miriamo a creare un percorso che possa veramente integrare teoria e pratica, permettendo agli studenti di vivere la prima esperienza di contatto con il mondo del lavoro. I progetti che sviluppiamo supportano tutti gli attori interessati in maniera trasversale: gli studenti, perché maggiormente consapevoli del mondo del lavoro; le aziende, perché supportate nelle attività di recruiting, le scuole, perché in grado di essere più visibili e più attrattive. Più in generale con queste attività desideriamo accompagnare lo sviluppo economico e umano del Paese: da un lato andiamo infatti ad agire sul cosiddetto skill mismatch fra domanda e offerta, e dall’altro permettiamo ai giovani di porre le basi per un futuro concreto, ricco di opportunità e di strade da percorrere”.

Le attività del Gruppo con il sistema educativo, che prevedono una importante crescita nei prossimi anni grazie alla crescente sensibilizzazione del mondo dell’Istruzione verso l’orientamento professionale, si sviluppano seguendo tre tipologie di attività:

Plenarie: cicli di seminari su temi rilevanti per il mondo del lavoro e determinanti per preparare gli studenti al futuro, sviluppati grazie all’esperienza di Adecco nel settore e alla conoscenza delle esigenze del territorio. Le plenarie prevedono sia un approccio teorico, con approfondimenti di scenario e spiegazioni sull’importanza della digital reputation, sia uno più pratico, con approfondimenti sull’utilizzo di LinkedIn e analisi delle diverse forme contrattuali.

cicli di seminari su temi rilevanti per il mondo del lavoro e determinanti per preparare gli studenti al futuro, sviluppati grazie all’esperienza di Adecco nel settore e alla conoscenza delle esigenze del territorio. Le plenarie prevedono sia un approccio teorico, con approfondimenti di scenario e spiegazioni sull’importanza della digital reputation, sia uno più pratico, con approfondimenti sull’utilizzo di LinkedIn e analisi delle diverse forme contrattuali. Simulazioni: servizi di simulazione dei processi di selezione per preparare al meglio gli studenti ad affrontarli in futuro, con il supporto di personale qualificato. Le simulazioni comprendono tutto il percorso di selezione, dalla scrittura e valutazione del curriculum, alle prove di colloquio, sia in presenza che da remoto.

servizi di simulazione dei processi di selezione per preparare al meglio gli studenti ad affrontarli in futuro, con il supporto di personale qualificato. Le simulazioni comprendono tutto il percorso di selezione, dalla scrittura e valutazione del curriculum, alle prove di colloquio, sia in presenza che da remoto. Eventi: attività di collegamento fra il mondo della formazione e quello del lavoro, realizzati in collaborazione con le migliaia di realtà clienti di Adecco. Incontri formativi con le aziende e veri e propri project work, con lo scopo da un lato di fare sperimentare ai giovani le dinamiche aziendali e dall’altro dell’inserimento professionale dei migliori talenti.