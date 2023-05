Esce oggi “Volume II”, il nuovo album degli ELLE

”Volume II” è il titolo del secondo album degli ELLE in uscita per Urtovox rec il prossimo 24 Marzo. L’album è stato anticipato dai due singoli digitali: è il titolo del secondo album degliin uscita peril prossimo 24 Marzo. L’album è stato anticipato dai due singoli digitali: -”Mother” pubblicato lo scorso 25 Novembre di cui il video: https://www.youtube.com/watch?v=18BAM2XCOqY -”Nights of us” pubblicato lo scorso 27 gennaio

di cui il video : https://www.youtube.com/watch?v=YCS7-hXVhdE pubblicatolo scorsodi cui il video : https://www.youtube.com/watch?v=YCS7-hXVhdE I riferimenti musicali sono tanti. Nei brani si respira l’intimità della musica di D. Sylvian, Nick Drake, Elliot Smith alternata a ispirazioni strumentali facenti capo a band post rock di Chicago come Tortoise o a band come Blonde Red Head e Karate.

La tracklist è come se fosse un’unica storia, un unico racconto dove la bellissima cover di “Landslide” dei Fleetwood Mac sembra stata scritta apposta per legarsi alla musica degli ELLE. La foto della cover del disco, realizzata da Eolo Perfido, ritrae Marco, Danilo e Miriam in un abbraccio. Lei con gli occhi chiusi copre gli occhi dei due uomini.

La foto è un omaggio al sentire femminile, spesso irrazionale e ‘sconosciuto’ all’uomo, che deve/vuole essere ‘guidato’. Questo album condensa con i suoi suoni lo sforzo di reagire ad una barriera emotiva, una fatica che trova il suo riscontro nei testi delle canzoni, decisi, a volte eccessivo, ma con un risvolto vivo e speranzoso. Tracklist Album : 1)Roof 2)Distracted 3)Landslide (Fleetwood Mac cover) 4)Mother 5)Sailing Roads 6)Foolish 7)We Should Survive 8)Night of us 9) We Know