Amadeus più lontano da Sanremo? Fiorello sgancia la bomba

Il cambio dei vertici in Rai ha scatenato una tempesta. Fiorello lancia la bomba: “Amadeus mi ha detto che potrebbe non fare Sanremo”

Dopo Fazio e Annunziata, la Rai saluterà anche Amadeus? Il cambio dei vertici sta generando un vero e proprio ciclone e il festival della canzone italiana potrebbe essere investito in pieno. A insinuare il dubbio è Fiorello che stamattina a Viva Rai2! ha dichiarato: “Salutiamo Amadeus che continua a seguirci imperterrito e indefesso, l’ho sentito ieri e mi ha detto una cosa: ‘Non so se quest’anno farò Sanremo’, lì la butto”. “Lo so, è una bombetta- ha aggiunto il mattatore-, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”.

Ironia o verità? Non lo sappiamo, ma quando parla dell’addio di Annunziata alla Rai, invece, Fiorello non sembra scherzare: “Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere! Capisci? In modo da lottare. Se te ne vai, te ne sei andata”.