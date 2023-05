Lucia Annunziata in polemica con il Governo lascia la Rai

Lucia Annunziata lascia la Rai e la sua trasmissione: le dimissioni “irrevocabili” arrivano in polemica con le scelte del governo Meloni sulle nomine

La giornalista Lucia Annunziata lascia la Rai, dove conduce da anni, con successo, la trasmissione ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre. Le dimissioni, spiega lei in una lettera, sono “irrevocabili” e sono legate al modo il cui il Governo ha deciso di intervenire in Rai.

LEGGI ANCHE: Nomine Rai, Pd: “Nessun pluralismo e niente donne, pessimo segnale”

L’annuncio dell’abbandono di viale Mazzini da parte di Annunziata, spiega la Dire (www.dire.it), arriva in concomitanza con le nomine dei nuovi direttori di testata. Nella lettera diffusa a mezzo stampa, Annunziata scrive: “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”.