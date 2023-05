Volo Altissimo torna sulla scena musicale con “Riva del Sol”

“Riva del Sol” è il nuovo singolo di Volo Altissimo: il brano, un azzeccato mix tra rock e rap, racconta di un’esperienza personale che l’artista ha vissuto durante il suo tour estivo

Riva del Sol è il nuovo singolo di Volo Altissimo. In questa traccia si concentra un’esplosione di energia che dà voce alla consapevolezza che i sogni possono essere raggiunti con l’impegno. Il brano, un azzeccato mix tra rock e rap, racconta di un’esperienza personale che l’artista ha vissuto durante il suo tour estivo, scritta e composta in un resort in Calabria durante un soggiorno per il tour, il resort si chiamava proprio Riva del Sol.

Volo Altissimo, Pseudonimo di Federico Messina (Varese, 2 dicembre 1997) è un produttore e cantautore italiano. Nato e cresciuto a Varese, si è avvicinato alla musica facendo freestyle Rap. Trasferitosi a Rimini ha continuato a inseguire il suo sogno componendo e scrivendo canzoni e collaborando con molti artisti. Nel 2019 si avvicina al mondo del cinema studiando dizione e tecniche di recitazione presso la scuola artistica di Gianpaolo Mai.

Entra nella scena musicale nel 2020, quando pubblica sulle piattaforme il suo primo brano “Eat Sleep Rap”, registrato e composto interamente da lui. Seguono alcuni Singoli nel corso del 2021 tra cui “Assenzio” in onda su radio nazionali da Maggio 2021. Diplomatosi al Liceo Classico e laureatosi in Scienze Giuridiche, porta i suoi studi all’interno delle canzoni, dall’uso del latino a riferimenti culturali. La sua musica è metaforica come il nome d’arte che ha scelto: Volo Altissimo perché quando canta è con i piedi per terra ma con il cuore e con la testa è su alto nel cielo. Non si nasconde dietro maschere, condivide la sua storia e le sue emozioni, si mostra esattamente com’è, brutalmente onesto e profondo.