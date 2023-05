Previsioni meteo 25 maggio 2023: ancora acquazzoni pomeridiani

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 25 maggio 2023: tempo stabile nella prima parte della giornata, instabilità pomeridiana su diverse giorni

Scenario meteo con poche evoluzioni di rilievo sull’Italia in questi ultimi giorni del mese di maggio che finora è stato caratterizzato dalla prevalenza di maltempo. Oggi avremo ancora una prima parte della giornata con cieli sereni e clima gradevole, mentre nel corso del pomeriggio si svilupperanno temporali in diverse regioni, specie al Centro e al Sud. Almeno fino al weekend non si intravedono grandi cambiamenti: continueremo ad avere tempo asciutto nel corso delle ore mattutine, con temporali a partire dai rilievi, che si muoveranno poi seguendo la ventilazione in quota che sarà dai quadranti orientali.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 25 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-ovest e qualche pioggia tra Lombardia ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi ed Appennini con fenomeni in sconfinamento sulle zone di pianura, asciutto tra Veneto e Friuli. In serata ed in nottata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sui settori costieri Adriatici. In serata tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi, più intensi sui settori interni. Migliora ovunque in serata ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità irregolare sulla Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l’Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche in Sardegna. In serata fenomeni in esaurimento con nuvolosità alta in transito.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione al pomeriggio con nuvolosità e schiarite, locali piogge solo sui rilievi interni. Migliora ovunque in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in generale rialzo; massime stabili o in calo, salvo un lieve aumento lungo le regioni Tirreniche del centro-nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .