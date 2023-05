Pillola anticoncezionale gratis: perché AIFA ha deciso lo stop

Pillola anticoncezionale gratis, stop dall’Aifa: mancherebbero indicazioni precise da parte delle commissioni consultive su fasce d’età e modalità di distribuzione

L’Aifa annuncia lo stop alla gratuità, annunciata, della pillola anticoncezionale. Il motivo? Mancherebbero delle indicazioni sul pubblico di riferimento e sulla distribuzione.

“Il Consiglio di Amministrazione di AIFA ha preso atto che le Commissioni consultive dell’Agenzia non hanno ancora elaborato precise indicazioni sulle fasce di età a cui concedere gratuitamente la pillola anticoncezionale, sulle modalità di distribuzione e sui costi per il Sistema Sanitario Nazionale nei vari scenari di adozione della rimborsabilità- si legge in un comunicato-. Per esempio, per tutte le donne in età fertile, per le donne che versano in condizioni economicamente disagiate o per le giovani fino a 19/26 anni come avviene in alcuni Paesi europei e nelle sei regioni italiane che offrono gratuitamente la pillola anticoncezionale. Il CdA ha rilevato, dunque, che non sussistono gli elementi essenziali per deliberare“.

“Come di consueto, il CdA afferma di essere pronto a svolgere il suo ruolo e ad esprimere compiutamente il suo parere non appena disporrà dell’adeguata istruttoria richiesta alle Commissioni consultive. Inoltre, con queste indicazioni- conclude AIFA- il Consiglio si impegna ad attivare un tavolo di concertazione con i Ministeri vigilanti e la Conferenza delle Regioni”, conclude il comunicato.