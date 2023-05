Da Lafarmacia arriva il nuovo integratore Drenante

Da Lafarmacia arriva sul mercato l’integratore alimentare con azione drenante, antiossidante e per la funzionalità delle vie urinarie

Drenante. è una bevanda con principi attivi ad azione drenante a base di estratti vegetali; al suo interno un’associazione di 5 piante riconosciute per la loro azione specifica:

– La pilosella* è una pianta dall’assodato uso tradizionale che viene notoriamente utilizzata per le sue proprietà drenanti in quanto favorisce il drenaggio dei liquidi corporei in eccesso. Utile nel favorire il contrasto della ritenzione idrica che può provocare gonfiore a gambe e caviglie. La pilosella è una pianta apprezzata anche per l’elevato contenuto in flavonoidi.

– L’ibisco*** o Karkadè (Hibiscus sabdariffa L.) è una pianta di origine tropicale e subtropicale le cui foglie e fiori sono stati utilizzati fin dall’antichità per la loro azione drenante e antiossidante.

– Il tè rosso Roobois **(Aspalathus linearis) è considerato una pianta dai numerosi benefeci: la sua azione antiossidante, lo rende particolarmente indicato in tutti quei disturbi in cui può esserci un’aumentata produzione di radicali liberi dell’ossigeno.

– L’Anguria (Citrullus lanatus) è il classico frutto estivo, caratterizzato da una polpa ricca di acqua e zuccheri. Il suo utilizzo tradizionale è proprio quello del drenaggio dei liquidi corporei.

– Il Fico d’India (Opuntia ficus indica) da sempre impiegato in cucina e nella tradizione erboristica siciliana, è sempre più utilizzato nella formulazione di integratori alimentari per le sue innumerevoli proprietà.

Integratore alimentare a base di estratti vegetali di ibisco, pilosella e tè rosso rooibos, con succhi di anguria e fico d’India. Ibisco, pilosella e anguria favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei, ibisco e rooibos possiedono proprietà antiossidanti.

È un integratore adatto a molte categorie di persone, perché senza glutine e naturalmente privo di lattosio.

Indicazioni

Drenante. è un l’integratore alimentare de Lafarmacia. dalla formula completa con azione di drenaggio dei liquidi corporei (pilosella), antiossidante (rooibos) e per la funzionalità delle vie urinarie (ibisco). È indicato per in caso di ritenzione idrica, di gambe gonfie e pesanti, per chi svolge una vita sedentaria o trascorre molte ore fermo, seduto o in piedi.

Dal gradevole aroma tropical.

Flacone da 300 ml.

