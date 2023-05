Suoni Controvento annuncia Goran Bregović e Daniel Norgren

Nell’edizione 2023 di Suoni Controvento, ad Assisi arriva il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, Goran Bregović. A Norcia il giovane Daniel Norgren

Inizia a comporsi il cartellone dell’edizione 2023 di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Umbria, che, dopo i Baustelle a Carsulae e Caemen Consoli a Gualdo Tadino, in questi giorni ha svelato, attraverso i suoi social network, altri due appuntamenti di punta in scena la prossima estate in Umbria.

Direttamente dalla Svezia, il 15 luglio protagonista a Scentinelle sul valico di Castelluccio di Norcia sarà il giovane e indipendente cantautore Daniel Norgren, autore della colonna sonora del film campione di incasso “Le Otto Montagne”. Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Norcia e il parco nazionale dei Monti Sibillini.

Norgren arriva in Italia dopo l’enorme successo ottenuto per la collaborazione per il film di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch tratto dal libro di Paolo Cognetti e interpretato da Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Una pellicola caratterizzata da una colonna sonora struggente che culmina con vede nella canzone “As Long As We Last” tratta dal disco “Alabursy” la sua colonna portante.

Daniel Norgren, classe 1983, fa il suo debutto sulla scena musicale nel 2007 con “Kerosene Dreams”. Nel 2008 segue “Outskirt” e questo secondo lavoro attira ben presto l’attenzione del pubblico e di un folto numero di appassionati di blues. Nel 2010 viene pubblicato “Hor rifying Deatheating Bloodspider”e Norgren riceve la nomina a cantante e compositore svedese dell’anno. A fine 2011 segue un ep di 6 tracce, “Black Vultures”, che contiene “Going Home Finally”, che raccoglie l’interesse della Bbc.

Nei primi mesi del 2013 rilascia “Buck”, a cui segue un nuovo tour europeo. “Alabursy”, il suo quinto album pubblicato ad aprile 2015, viene accolto con entusiasmo sia dalla stampa sia dal pubblico che lo acclama come uno dei lavori più interessanti dell’anno. A ottobre 2015 esce “The Green Stone”, disco molto personale che evoca le immagini familiari di Norgen: la sua casa, le persone che ama e gli affetti di cui sente la mancanza.

Nel 2019 esce “Wooh Dang” e Onda Rock lo descrive così: ”Daniel Norgren è uno dei tasselli mancanti della musica folk- rock americana, forse perché lui non è affatto americano, ma svedese, anche se “Wooh Dang” è il perfetto esempio di album ispirato dalla liturgia poetica di Bob Dylan, dalla rabbia sorda di Neil Young e dal nostalgico rock -n blues alla Black Keys.

Prevendite aperte su TicketItalia e TicketOne a partire dalle 11 di venerdì 24 marzo

Il 6 agosto sarà la suggestiva Rocca Maggiore di Assisi a ospitare il concerto di Goran Bregović, il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo. Un evento che si realizza in collaborazione con il Comune di Assisi. Il più grande esponente internazionale della musica balcanica e dei ritmi folk si esibirà all’ora del tramonto, quando i raggi del sole renderanno pura poesia la caratteristica pietra rosa con cui è costruita la fortezza che domina la città serafica, in un contesto straordinario e davanti a un panorama mozzafiato sulla valle umbra.

Goran Bregović sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band – trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare – insieme alla quale proporrà musiche balcaniche inversione “turbo folk”. Un repertorio di ballate, con suoni travolgenti e musiche evocative che invitano subito a fare festa. Composizioni che miscelano una grande varietà di stili e tecniche, per una musica senza confini. Lo show che Bregović porterà sul palco sarà un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti. Non mancherà qualche anticipazione sul nuovo progetto, che uscirà a breve. Uno spettacolo completo, pieno, forte e divertente, che regalerà al pubblico un’esperienza live carica di energia e dinamismo: un concerto tutto da vivere e ballare.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

Sito ufficiale Suoni Controvento www.suonicontrovento.com