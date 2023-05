Previsioni meteo 24 maggio 2023: giornata a due facce

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 24 maggio 2023: sole e caldo nella prima parte della giornata, sviluppo di temporali nel corso del pomeriggio

Condizioni meteo in generale miglioramento per l’affermarsi di un campo d’alta pressione sull’Europa centro settentrionale, tuttavia una lacuna barica sul Mediterraneo continua a permettere lo sviluppo di temporali pomeridiani. La giornata di oggi non farà eccezione: avremo tempo stabile e soleggiato al mattino, mentre nel corso del pomeriggio non mancheranno acquazzoni lungo tutto lo Stivale.

Nel corso della settimana corrente continueremo ad avere tempo asciutto nel corso delle ore mattutine, con instabilità in aumento nel pomeriggio soprattutto a partire dai rilievi alpini e appenninici. Acquazzoni e temprali che si muoveranno poi seguendo la ventilazione in quota che, almeno nei prossimi giorni, sarà dai quadranti orientali. Temporali che localmente risulteranno anche intensi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 24 maggio 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, salvo delle piogge sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulla Pianura Padana. In serata residui fenomeni sparsi, più asciutto sulla Liguria e settori adriatici.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sui settori costieri. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, ampie e generali schiarite nella notte.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi specie sulle zone interne, generalmente più asciutto lungo le coste. Migliora ovunque in serata ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l’Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste del versante tirrenico. In serata fenomeni in esaurimento con ampie schiarite, maggiore nuvolosità sulle Isole Maggiori.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi specie sulle zone interne e sui settori tirrenici, generalmente più asciutto altrove. Migliora ovunque in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale aumento, salvo una lieve flessione sulle Isole Maggiori; massime stabili o in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna e in aumento al Sud e sulla Sicilia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .