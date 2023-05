“Per sempre” è il nuovo singolo di Simone Messina

Simone Messina con il nuovo singolo “Per Sempre” lancia un brano, disponibile in streaming, in pieno stile nuovo cantautorato italiano

Simone Messina con “Per Sempre” lancia il suo nuovo brano in pieno stile nuovo cantautorato italiano. “Per sempre e’ una canzone che ho scritto in un momento particolare della mia vita dove parlo della musica come se fosse una donna, la mia musa ispiratrice. “Dimostrerò in tutti i giorni miei… mostrarmi per chi sono… vederti per chi sei…” Per sempre è un titolo che ho voluto dare per rispettare quello che dico perché è meglio tenere poco di tutto per sempre che tutto,il tutto per breve tempo”.

Spotify:

https://open.spotify.com/track/5LUlPQg5A5zDt323cbh02x?si=25295a78ec1d4df3