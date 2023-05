Il Dl per il Ponte sullo Stretto di Messina diventa legge

Ponte sullo Stretto di Messina, il dl passa al Senato: è legge. In Aula i sì sono stati 103, i no 49 e gli astenuti 3

L’aula del Senato ha approvato, in via definitiva, il decreto legge recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. I sì sono stati 103, i no 49 e gli astenuti 3. A favore hanno votato Fdi, Lega, Fi, Az-Iv. Contrari Pd, M5s e Avs.

SALVINI: GRANDE GIORNATA PER L’ITALIA, ORGOGLIOSO DEL NUOVO TRAGUARDO

“Via libera dal Senato, il decreto Ponte è legge! Oggi è una grande giornata, non solo per Sicilia e Calabria ma per l’Italia intera. Orgoglioso di questo nuovo traguardo: proseguiamo sulla strada dei SÌ, con coraggio e buonsenso” scrive su twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

TUTTI GLI INVESTIMENTI IN CALABRIA E SICILIA DEL MIT

Per valorizzare il Ponte sullo Stretto, spiega il Mit, sono già partiti lavori ferroviari e stradali per miliardi di euro sia in Calabria che in Sicilia.

INVESTIMENTI IN SICILIA

Per la rete stradale nazionale, sono programmati investimenti per circa 15 miliardi di euro. In particolare: Ragusa – Catania, investimento di 1,5 miliardi di euro. Opera tanto attesa dal territorio che riveste una particolare valenza trasportistica, economica e sociale per la Sicilia orientale. Adeguamento a quattro corsie della Strada Statale 640 Strada degli Scrittori (Agrigento-Caltanissetta), con un investimento di 1 miliardo di euro. Raddoppio della carreggiata sulla Strada Statale 284 tra Paternò ed Adrano per un investimento di 500 milioni di euro. In corso di aggiudicazione, la Tangenziale di Gela per un investimento di 400 milioni di euro. Sono in corso le attività di progettazione della Tangenziale di Palermo con collegamento alle autostrade A19 e A29, Tangenziale di Agrigento, Tangenziale di Catania e il collegamento Trapani/Mazara del Vallo/Marsala. Per il settore autostradale: 9° lotto dell’autostrada Siracusa – Gela, per un investimento di 500 milioni di euro.

Riqualificazione delle autostrade A18, A19 ed A20 con interventi di messa in sicurezza e adeguamento di opere d’arte e tratte autostradali, per oltre 100 milioni. Per la rete ferroviaria, in Sicilia sono programmati investimenti per circa 13 miliardi di euro. Nuovo collegamento veloce Palermo – Catania – Messina, per un investimento di 11,2 miliardi di euro. Gli investimenti permetteranno lo sviluppo dei servizi ferroviari passeggeri e merci a lunga percorrenza, coerentemente con la struttura del territorio italiano e con le esigenze di connettività delle regioni meridionali. Con tali interventi si ridurranno i tempi di percorrenza e aumenterà la capacità nella tratta Palermo-Catania. L’obiettivo è quello di realizzare 148 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci entro giugno 2026. Ripristino ed elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo, per un investimento di 280 milioni di euro. Bypass di Augusta, per un investimento di 172 milioni di euro. Prevediamo anche interventi per il nodo di Palermo e il nodo di Catania, per la linea Palermo-Agrigento-Porto Empedocle, per il collegamento con gli aeroporti di Trapani Birgi e di Fontanarossa, per la Caltagirone-Gela con un investimento complessivo di circa 600 milioni di euro.

INVESTIMENTI IN CALABRIA

Nella Regione Calabria insistono: 1460 km di strade statali 444 km di autostrada (Salerno-Reggio Calabria) gestiti da Anas. Nella rete stradale e autostradale gestita da ANAS è previsto un piano di investimenti complessivo pari a 12,8 miliardi, di cui: 1,125 miliardi di manutenzione programmata 11,6 miliardi di investimenti: tra gli investimenti prioritari, si segnala la SS106 Jonica (circa 9 miliardi), alcuni miglioramenti funzionali dell’A2 e il completamento della SS 182, la Trasversale delle Serre Rete ferroviaria In Calabria per la rete ferroviaria è previsto un piano di investimenti di 34,8 miliardi, di cui 16 miliardi di euro già finanziati. Tra questi: 15,921 miliardi per la Salerno – Reggio Calabria, 230 milioni per l’adeguamento tecnologico della linea Battipaglia e Reggio Calabria, 7 milioni per la Variante di Cannitello, 60 milioni per la Linea Rosarno-S. Ferdinando.