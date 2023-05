Dopo un arresto cardiaco donne ansiose più a lungo

Più del 40% delle donne riferisce di essere ansioso quattro mesi dopo un arresto cardiaco, rispetto al 23% degli uomini, secondo una nuova ricerca

Più del 40% delle donne riferisce di essere ansioso quattro mesi dopo un arresto cardiaco, rispetto al 23% degli uomini, secondo una ricerca presentata all’ESC Acute CardioVascular Care 2023, un congresso scientifico della Società Europea di Cardiologia (ESC).

“L’arresto cardiaco si verifica con poco o nessun preavviso ed è comune sentirsi ansiosi e giù di morale dopo l’arresto”, ha detto l’autore dello studio, il dottor Jesper Kjaergaard del Rigshospitalet – Copenhagen University Hospital, Danimarca. “Dopo lo shock e la confusione iniziale, i pazienti e le loro famiglie subiscono un brusco cambiamento nel loro stile di vita, con indagini mediche per determinare la causa dell’arresto cardiaco e, in alcuni casi, la diagnosi di una condizione che richiede un trattamento. Questo può aumentare lo stress e l’ansia. Il nostro studio indica che le donne sono più colpite dal punto di vista psicologico e potrebbero essere destinatarie di un sostegno supplementare”.

L’arresto cardiaco causa un decesso su cinque nei Paesi industrializzati. Il cuore smette inaspettatamente di pompare il sangue nel corpo e, se il flusso non viene ripristinato rapidamente, l’individuo perde i sensi e muore entro 10-20 minuti. Meno del 10% delle persone che hanno un arresto cardiaco in comunità sopravvive fino alla dimissione dall’ospedale.

Ansia e depressione sono frequenti dopo una malattia critica e sono fortemente associate a una riduzione della qualità della vita nei pazienti e nei familiari.

Questo studio ha valutato la prevalenza di ansia, depressione e disturbo post-traumatico da stress (PTSD) nei sopravvissuti a un arresto cardiaco e ha esaminato se la gravità dei sintomi differisse tra donne e uomini.

Tra il 2016 e il 2021, lo studio ha arruolato 245 pazienti che hanno avuto un arresto cardiaco nella comunità e sono stati ricoverati in ospedale in coma. Circa il 18% dei partecipanti erano donne. I sintomi psicologici sono stati valutati durante un appuntamento di follow-up di quattro mesi. L’ansia e la depressione sono state misurate utilizzando la Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). I pazienti hanno assegnato un punteggio da 0 a 3 per la frequenza o l’intensità con cui hanno sperimentato 14 voci, come “ho improvvise sensazioni di panico”, per un totale da 0 a 21 per l’ansia e da 0 a 21 per la depressione.

I punteggi compresi tra 8 e 10 indicano ansia o depressione borderline, mentre 11 o più indicano ansia o depressione. I sintomi del PTSD sono stati valutati utilizzando la lista di controllo PCL-5.7 Gli intervistati hanno valutato 20 sintomi da 0 (“per niente”) a 4 (“estremamente”) per un punteggio totale da 0 a 80, con 31-33 che indicano un probabile PTSD.

Il punteggio medio HADS era di 2,7 per la depressione e 4,8 per l’ansia. I punteggi di depressione e ansia erano significativamente più alti nelle donne (3,3 e 6,1, rispettivamente), rispetto agli uomini (2,6 e 4,5, rispettivamente). Punteggi di ansia pari o superiori a 8 sono stati osservati nel 43% delle donne e nel 23% degli uomini.

Analizzando i risultati dell’ansia in modo più dettagliato, il 23% delle donne ha ottenuto un punteggio da 8 a 10 rispetto all’11% degli uomini, mentre il 20% delle donne ha ottenuto un punteggio di 11 o più rispetto al 12% degli uomini. Le donne presentavano livelli significativamente più elevati di PTSD rispetto agli uomini (punteggio mediano 33 contro 26, rispettivamente). Sia negli uomini che nelle donne, l’ansia era significativamente correlata ai sintomi del PTSD.

Kjaergaard ha dichiarato: “I risultati confermano la nostra esperienza nella pratica clinica che gli effetti psicologici dell’arresto cardiaco persistono per mesi”. L’ansia era frequente, soprattutto nelle donne. I nostri risultati evidenziano la necessità di un follow-up a lungo termine dei sopravvissuti all’arresto cardiaco per identificare e trattare i problemi di salute mentale. I pazienti dovrebbero essere incoraggiati a parlare al proprio operatore sanitario di ansia, depressione e stress legati all’arresto cardiaco. Sono necessari studi futuri per verificare se parlare con un professionista può aiutare ad alleviare i sintomi psicologici”.

