Disfunzione erettile: inibitori della fosfodiesterasi 5 hanno effetti protettivi sul cuore

Gli uomini che assumono inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) per la disfunzione erettile hanno minori rischi complessivi di mortalità cardiaca

Gli uomini che assumono inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) per la disfunzione erettile (ED) hanno minori rischi complessivi di MACE (eventi avversi cardiaci maggiori), mortalità cardiovascolare e mortalità per tutte le cause rispetto a quelli che non assumono questi farmaci, secondo una nuova analisi retrospettiva pubblicata sul “Journal of Sexual Medicine”.

Dati precedenti contenuti in una ricerca svizzera hanno dimostrato risultati simili l’anno scorso in uomini con coronaropatia (CAD stabile), ma il principale punto di forza del presente studio è che si riferisce a una popolazione per lo più a basso rischio.

«Questo studio supporta la sicurezza generale in termini di eventi cardiovascolari di questi farmaci e apre alla possibilità che possano avere alcuni effetti cardioprotettivi» scrivono gli autori, coordinati da Robert A. Kloner, degli Huntington Medical Research Institutes di Pasadena e della Keck School of Medicine della University of Southern California di Los Angeles.

Inoltre, la risposta alla dose che i ricercatori hanno trovato nel rapporto tra il numero di pillole per l’inibizione della PDE5 che i partecipanti stavano assumendo e la protezione cardiovascolare «solleva la questione se ci siano altri benefici che devono davvero essere esaminati» aggiungono.

Gli autori non sono entrati molto in dettaglio eventuali diminuzioni di forme di cancro e altre cause di morte, ma affermano che ci sono altre possibilità oltre alla semplice riduzione dei benefici cardiovascolari.

Analisi di dati retrospettivi

Nello studio, Kloner e colleghi hanno incluso dati retrospettivi sulle richieste di risarcimento dall’HealthCore Integrated Research Database da parte di uomini che, senza precedenti MACE, avevano almeno una diagnosi di ED entro 1 anno tra il 2006 e il 2020. L’età media era di 52 anni. I ricercatori hanno abbinato i pazienti utilizzatori di inibitore della PDE5 a non utilizzatori in un rapporto 1: 4 in base al rischio basale, eseguendo anche analisi multivariate.

In un periodo medio di follow-up compreso tra 29 e 37 mesi, l’esito primario dei MACE (definiti come morte cardiovascolare o ospedalizzazione per infarto miocardico, rivascolarizzazione coronarica, ictus, insufficienza cardiaca o angina instabile) era significativamente più basso per i 23.816 uomini che erano stati esposti agli inibitori della PDE5 nel corso dello studio rispetto ai 48.682 che non lo erano stati (HR 0,87; IC 95% 0,79-0,95).

Anche gli esiti individuali di rivascolarizzazione coronarica (HR 0,85; IC 95% 0,73-0,98), insufficienza cardiaca (HR 0,83; IC 95% 0,72-0,97), angina instabile (HR 0,78; IC 95% 0,64-0,96) e morte CV (HR 0,61; IC 95% 0,41-0,90) erano inferiori con l’esposizione all’inibitore della PDE5.

Inoltre, gli uomini che avevano assunto inibitori della PDE5 avevano un rischio inferiore di mortalità totale (HR 0,75; 95% CI 0,65-0,87). I risultati erano simili per gli uomini senza CAD ma che avevano fattori di rischio cardiovascolare al basale e anche per quelli con diabete di tipo 2.

In un’analisi che stratificava gli uomini in quartili di esposizione all’inibitore della PDE5, quelli nel quartile più alto avevano il rischio più basso sia di MACE (HR 0,45; IC 95% 0,37-0,54) che di mortalità totale (HR 0,51; IC 95% 0,37-0,71) rispetto a quelli nel quartile più basso di esposizione.

Possibili interpretazioni dei risultati

Kloner e colleghi riconoscono che lo studio è limitato da potenziali fattori confondenti non noti, sebbene i dati fossero stati aggiustati per le differenze di base. «Questo dimostra semplicemente che esiste un’associazione tra l’uso di inibitori della PDE5 e un tasso più basso di MACE e mortalità totale negli uomini con DE» proseguono. «Non prova alcun tipo di causalità. Si dovrebbe fare uno studio prospettico, randomizzato, controllato con placebo per rispondere alla domanda se i farmaci stanno davvero causando il beneficio».

C’è anche la possibilità che la stessa attività sessuale, e non il farmaco di per sé, sia alla base dei benefici cardiovascolari, spiegano Kloner e colleghi, aggiungendo che questo sarebbe più difficile da studiare. Inoltre, i medici possono avere maggiori probabilità di somministrare inibitori della PDE5 a persone più sane, affermano.

Aperte ulteriori linee di ricerca

Un’altra direzione per la ricerca futura in questo spazio sarebbe quella di vedere se gli inibitori della PDE5 hanno lo stesso effetto sulle donne come sugli uomini. «È noto che questi farmaci vengono utilizzati per l’ipertensione polmonare sia negli uomini che nelle donne, e ci sono anche alcuni medici che prescrivono questi farmaci per il fenomeno di Raynaud» specificano i ricercatori.

Per cui si potrebbe ipotizzare che l’effetto cardioprotettivo e la riduzione dei MACE possano esserci anche nelle donne che assumono inibitori della PDE5 per queste indicazioni. Al momento non si hanno dati ma sarebbe un filone di ricerca molto interessante da seguire, concludono Kloner e colleghi.

Bibliografia:

Kloner RA, Stanek E, Crowe CL, et al. Effect of phosphodiesterase type 5 inhibitors on major adverse cardiovascular events and overall mortality in a large nationwide cohort of men with erectile dysfunction and cardiovascular risk factors: A retrospective, observational study based on healthcare claims and national death index data. J Sex Med, 2023; 20:26-48. doi: 10.1093/jsxmed/qdac005. leggi