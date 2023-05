Ariadne Group continua a crescere e assume

Ariadne Group: il lato umano della tecnologia. Turnover prossimo allo zero e ricerca di nuovi talenti per il pool di aziende ultraspecializzate

Ariadne Group – un pool di aziende ultra-specializzate nelle diverse discipline indispensabili per i progetti digitali di successo – conferma il suo trend di crescita degli ultimi due anni: +33% di fatturato, 9 risorse assunte nel 2022 e 65 clienti seguiti con successo negli ultimi 12 mesi.

“Operiamo – precisa Marcello Ricotti, CEO di Ariadne Group – in un settore, quello delle tecnologie digitali, molto dinamico all’interno del quale, in media, il turnover delle risorse è molto alto (solitamente intorno al 25%). In Ariadne Group, invece, si attesta al 6-7% ed è un dato che, da un lato, ci rende molto orgogliosi e, dall’altro, ci consente di essere un punto di riferimento per le aziende che si affidano a noi. Non è raro, infatti, che cambino i referenti dei nostri clienti, ma non i nostri. Potremmo dire che, in alcuni casi, siamo la loro memoria storica”.

Turnover bassissimo per il settore, formazione continua delle risorse e specializzazione gli elementi chiave del successo di Ariadne Group. In un momento storico complicato e in costante evoluzione – fatto di great resignation, lavoro a distanza e ricerca costante del benessere – come quello che stiamo vivendo, trattenere i migliori talenti è indispensabile, anche per lo sviluppo del business.

“Io credo – aggiunge Marcello Ricotti – che siano due gli elementi chiave su cui puntare: formazione continua di tutte le risorse e benessere organizzativo, intenso come la capacità di tutelare la salute fisica e mentale delle persone, perché è ormai noto quanto la serenità influenzi l’incremento del livello di soddisfazione e, di conseguenza, delle performance e del business. In Ariadne Group, ad esempio, abbiamo creato dei percorsi di formazione che ciascuna persona può scegliere sulla base delle proprie inclinazioni e/o esigenze professionali”.

Ariadne Group, il piano di assunzione per i prossimi mesi. L’azienda è, in questo momento, di: Front-End Developer, Devops Engineer, E-Learning Instructional Designer, Sviluppatore Moodle, Software Engineer e PHP / MYSQL – Software Engineers. Si offrono contratti a tempo indeterminato, percorsi di formazione e affiancamento e possibilità di lavorare in smart working.

Per tutti i dettagli: https://www.ariadnegroup.it/jobs/.