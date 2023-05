Tutto sui playoff di Serie B, verdetti e previsioni

Il campionato Serie B volge al termine: conclusa anche la trentottesima giornata, ultima di calendario, si passa infatti alla fase più attesa ed emozionante, quella di play-off e play-out per capire quale sarà la terza squadra ad andare in Serie A, dopo Frosinone e Genoa già promosse, e chi invece dovrà fare un passo indietro in Serie C insieme a Benevento, Spal e Perugia già retrocesse. Ma vediamo subito nel dettaglio la situazione attuale e quali saranno le protagoniste di questa ultima accesa fase di stagione.

Il campionato cadetto, come noto, è una competizione calcistica tra le più appassionanti e imprevedibili, combattuta fino all’ultima giornata, di quelle che lasciano con il fiato sospeso anche i più temerari: non dovrebbe essere una sorpresa, dunque, che fino alla fine tutto è stato estremamente incerto, eppure quest’anno sembra che la lotta, sia in testa che in coda alla classifica, sia stata più agguerrita del solito e, di fatto, fino all’ultima giornata molto era ancora da scrivere. Basta guardare i numeri e notare che, a regular season finita, sette squadre hanno chiuso raccolte in soli tre punti.

È stata dunque proprio la trentottesima giornata a fare chiarezza e portarci alla situazione attuale che vede Sudtirol, Reggina, Cagliari e Venezia pronte a battersi per i quarti di finale: ad attendere le vincitrici saranno Parma e Bari già pronte a subentrare per le semifinali e lottare per quell’unico posto in Serie A. Dall’altra parte, nelle parti basse della classifica, saranno Brescia e Cosenza a dare vita ad una sfida di andata e ritorno per rimanere in Serie B.

Ma cosa dicono le quote al riguardo? In fondo alla classifica tra Cosenza e Brescia sembra che, nella gara di andata, sia leggermente favorita la squadra di casa, la cui vittoria è quotata 2.55 contro il 2.80 degli ospiti. Tra Cagliari e Venezia, che si sfideranno sabato 27 maggio alle ore 18:00, sono di nuovo favoriti i padroni di casa, i sardi: l’1 è dato dai quotisti a 1.93, contro il 3.90 degli ospiti. È infine il Sudtirol il favorito per la seconda gara in programma per i quarti: 2.40 la sua vittoria contro un due del Reggina dato a 3.15.

Ma come funzionano i playoff di Serie B ?

Il turno preliminare si svolge in partita secca, in casa della miglior classificata, pertanto quinta contro ottava e sesta contro settima. In caso di parità, si disputano i supplementari. In caso di ulteriore parità, passa il turno la squadra miglior classificata nella regular season, che per quanto detto, è la squadra che gioca in casa.

Le semifinali si svolgono con partite di andata e ritorno. La squadra che ha ottenuto una migliore posizione in classifica ha il vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa. La squadra che totalizza più punti dopo le due partite si qualifica per la finale. In caso di parità di punti e di differenza reti al termine dei novanta minuti regolamentari della gara di ritorno, supera il turno la squadra che ha avuto il miglior piazzamento nella regular season, senza supplementari né calci di rigore.

Stessa regola per la finale, salvo il caso in cui le due squadre che si affrontano abbiano totalizzato gli stessi punti nella regular season; solo in tal caso si disputerebbero supplementari ed eventualmente calci di rigore. Ma quest’anno non sarà evidentemente così.

In virtù di quanto appena detto, e guardando la classifica, analizzando le quote Serie B , vediamo che la favoritissima per la vittoria dei play-off è il Bari, la squadra pugliese è infatti quotata a 2.75, segue il Parma a 3.25, il Cagliari a 3.75: più lontane il Sudtirol, quotato a 10.00, il Reggina a 12.00 e il Venezia a 18.00.

Mancano pochissimi giorni ai quarti di finale dei playoff: tra venerdì 26 e sabato 27 maggio ci saranno già altri dati da analizzare e vedremo nuovi cambiamenti anche nelle quote. Occhi puntati dunque al calendario e al fischio d’inizio perché la stagione non è finita e ne vedremo ancora delle belle.