“L’uomo sul treno” e “Source Code” su Rai Movie: la trama dei film

Per il ciclo “Il grande binario” serata thriller su Rai Movie con “L’uomo sul treno” e “Source Code”: ecco la trama dei due film

Quando il pendolare diventa un eroe: su Rai Movie, martedì 23 maggio, per il ciclo “Il grande binario” Liam Neeson è “L’uomo sul treno”, in onda alle 21.15. Un thriller ad alta tensione di Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson che interpreta Michael MacCauley, ex poliziotto e pendolare fra Manhattan e l’hinterland newyorkese. Sul treno che prende quotidianamente, Michael MacCauley viene avvicinato da una misteriosa signora che gli promette una forte somma di denaro purché riesca a individuare un passeggero anomalo, nome in codice Prynne. Ben presto l’accordo si tramuta in una angosciante strettoia per Michael, che realizza di trovarsi implicato in un intrigo gigantesco e pericoloso. Senza mai abbandonare il treno in corsa, dovrà ricorrere a tutte le sue doti di ex poliziotto per risolvere la faccenda.

A seguire, alle 23:15, sempre per il ciclo “Il grande binario”: “Source Code”, thriller fantascientifico di grande azione dove tutti i passeggeri di un treno rischiano la morte a causa di un attentato terroristico. Il protagonista, Colter Stevens, che fa parte di un programma sperimentale di investigazione del governo, interpretato da Jake Gyllenhaal, deve scoprire chi sono gli attentatori per cercare di evitare la tragedia. Un film di Duncan Jones, con Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright, Michael Arden, Russell Peters.