Gli Under the Snow online con “Hills’ Cloud”

La giovane band Under The Snow torna con un nuovo singolo, intitolato “Hills’ Cloud”. Questo pezzo parla del non sapere di cosa parlare, ovvero quando manca l’ispirazione e si trova difficoltà nello scrivere.

La canzone è stata composta proprio durante una di queste crisi creative e immagina il narratore in un dialogo con sé stesso, raccontando il suo stato emotivo rispetto alla mancanza di idee, argomenti, parole.

Questa importante assenza è proprio ciò che da senso e forma al brano, ma la volontà di fondo è quella di buttare fuori e sfogarsi con una consapevolezza: quando non si sente più l’amore per la Musica, l’unico modo per riprendersi è tornare alle origini.

Gli Under The Snow nascono dalla passione e da una sincera amicizia tra Randhall (batteria) e Randy (tastiere) che cominciano insieme a dare alla band forma nel gennaio del 2014. Dopo svariate ricerche di nuovi elementi, con Edward (basso) e Alessandro “The Joe”(voce), la formazione si completa con l’arrivo di Davide (chitarra/cori).

Il nome nasce durante le prime prove della band, che si svolgevano nell’inverno 2014. Uscendo ogni volta dalla sala prove, iniziava a nevicare, così Randhall e Randy pensarono che il nome per la band dovesse descrivere proprio il momento in cui ci si trovava dopo aver suonato tutti insieme: sotto la neve, in inglese, Under The Snow.

Per la band il nome Under The Snow è descrivibile come una sensazione, quel momento in cui ti rendi conto che tutto il mondo fa silenzio e tu sei libero di parlare. È questo quello che vogliono creare e comunicare con la loro musica.

La fine del 2021 segna un nuovo inizio per la band: Randhall lascia il gruppo per motivi personali.

Per quanto destabilizzati, dopo un lungo periodo di prove il gruppo trova finalmente il nuovo batterista: Riccardo, il quale seppur molto giovane, si dimostra subito unito al gruppo e all’altezza delle aspettative. Con la formazione di nuovo al completo, la band ora è tornata a comporre e sperimentare.