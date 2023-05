Previsioni meteo 22 maggio 2023: instabilità pomeridiana sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 22 maggio 2023: prima parte della giornata con tempo stabile, formazione di temporali nelle ore pomeridiane

Condizioni meteo in parziale miglioramento sull’Italia dopo una settimana caratterizzata da maltempo e danni, specie nell’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione. Nella prima parte della giornata di oggi avremo cieli più sereni ma attenzione perché nel corso del pomeriggio non mancheranno temporali soprattutto sui settori interni del Centro-Sud. Il prosieguo della settimana vedrà poche variazioni di rilievo, con il bel tempo che continua a latitare. Avremo ancora acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi ma in movimento poi verso pianure e coste.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 22 maggio 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulla Liguria. In serata residui fenomeni sulle Alpi, asciutto altrove con ampie schiarite. Temperature minime stabili oin lieve calo e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di sirezione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici. In serata residue piogge sul Lazio, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Isole Maggiori e settori interni peninsulari, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici. In serata residui fenomeni sugli stessi settori ma in esaurimento entro la notte. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .