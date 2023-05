Marco Pambieri nelle librerie con “Kozmik Blues”

Disponibile in libreria e sugli stores digitali “Kozmic blues”, il romanzo d’esordio di Marco Pambieri edito da Bookabook

Fuori in tutte le librerie e in formato Ebook il romanzo d’esordio di Marco Pambieri dal titolo: Kozmic Blues. Il libro edito da Bookabook racconta la storia di Markus, artista ormai affermato che raffigura personaggi famosi nelle sue tele.

Tutti sono accomunati da un particolare: sono morti suicidi. Markus ne studia le vite, entra in contatto con loro in modo da dipingerli nella loro vera essenza e firma ogni quadro con un numero che rappresenta l’età della morte del soggetto: il numero, però, non è dipinto, è impresso con il suo sangue. È grazie al suo lavoro che conoscerà Elena, una donna misteriosa, sfuggente, indecifrabile. Sarà lei a sconvolgere l’equilibrio che Markus ha avuto fino a quel momento, facendogli mettere in dubbio tutte le certezze, diventando quasi un’ossessione. Lui, che ha sempre tenuto a distanza le donne, sarà travolto da un uragano inaspettato: sarà in grado di fare i conti con il suo destino?

BIOGRAFIA. Marco Pambieri al suo primo romanzo, è laureato in Giurisprudenza ed è appassionato d’arte. Esperto di rigenerazione ambientale, è nel consiglio di amministrazione di numerose società attive nella riconversione di aree dismesse e degradate, al fine di dar vita a nuovi edifici ecosostenibili. L’ultimo progetto vedrà la nascita di Art Tower, una torre artistica in bioedilizia che sorgerà in un’area abbandonata nelle vicinanze della Fondazione Prada, a Milano.

Come tutti i libri di Bookabook, “Kozmic Blues” è stato scelto con cura, due volte. La prima dagli editor della casa editrice, che hanno dato un giudizio professionale sulla qualità dell’opera; la seconda dai lettori che hanno sostenuto il libro pre-ordinandolo dopo aver letto l’anteprima e diventandone, in questo modo, gli editori morali.

www.bookabook.it