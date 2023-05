Laura Pausini devolverà il cachet di 3 concerti agli alluvionati

Laura Pausini devolverà il cachet di 3 suoi concerti a 3 comuni colpiti dall’alluvione. L’artista ha anche annunciato che aderirà al concerto di beneficenza “Romagna mia” a Imola il 5 agosto

Laura Pausini è al fianco dei cittadini dell’Emilia-Romagna. La cantante ha annunciato sui social che devolverà il cachet dei suoi tre concerti a Venezia ai comuni di “Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia”.

Nei giorni scorsi, era diventata virale la foto dei genitori dell’artista che spalavano il fango davanti casa. “Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente”, ha scritto la Pausini che si esibirà a Venezia, in piazza San Marco, 30 giugno, sabato 1 luglio e domenica 2 luglio. “La Romagna- ha aggiunto- è in fiore anche in mezzo al fango: chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai. Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare”.

L’EVENTO ‘ROMAGNA MIA’

Per questo, la 49enne ha anche annunciato che aderirà al concerto benefico all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Lo show, voluto dai sindaci e dai presidenti di provincia romagnoli, è in programma per il 5 agosto

con il titolo ‘Romagna Mia’. “La mia Romagna chiama. Io ci sono. Vi aspetto”, ha concluso.

I CONCERTI RIMANDATI

Vista la situazione ancora “molto critica e complessa”, i concerti di Laura Pausini in sostegno del suo paese, Solarolo, come la festa del fanclub “launatici” e la festa del Comune sono rimandati. Lo annuncia in una nota l’Unione dei Comuni della Romagna faentina.

“La tragica situazione dell’Emilia-Romagna dovuta all’alluvione ha colpito la terra di Laura, le strade dov’è nata e cresciuta- si legge– la sua famiglia, i suoi affetti più cari sono stati fortemente colpiti e ancora oggi, dopo diversi giorni, la situazione è critica”.

Inoltre “i tempi per affrontare e provare a risolvere gli incalcolabili danni prodotti dall’alluvione, che ha colpito pesantemente il 90% del paese, saranno ancora molto lunghi”. Laura Pausini, prosegue l’amministrazione, “aveva accettato di buon grado l’invito del sindaco di realizzare proprio a Solarolo le prove del suo prossimo world tour che si sarebbero concluse con due giornate speciali, una dedicata al raduno annuale del suo Fanclub e l’altra a una grande festa in musica per i residenti del comune”.

Però, nelle ultime ore, “vista la situazione e l’inagibilità degli spazi, si è deciso di rinviare gli eventi che si terranno in luogo da destinarsi e in un tempo che consenta a tutti i suoi fan e i suoi concittadini e amici di festeggiare con lei”.

Conclude l’Unione dei Comuni: “L’artista, da sempre estremamente sensibile alle tematiche della sua terra, ha deciso inoltre di sostenere il nostro Comune, quello di Castel Bolognese e di Faenza, devolvendo una cifra importante che sarà al più presto impiegata per fare fronte a questa emergenza“.