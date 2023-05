Schiuma in radio e in digitale con il brano “Lalala”

Fuori in digitale “Lalala”, il nuovo singolo di Schiuma per Gold Leaves Academy distribuito da Believe. La produzione musicale del brano è di CRVEL

È disponibile in digitale “Lalala” (https://bfan.link/lalala-9), il nuovo singolo di Schiuma per Gold Leaves Academy distribuito da Believe. La produzione musicale del brano è di CRVEL.

“LaLaLa” è un brano indie-pop che descrive la quotidianità delle persone più giovani nella fase in cui vivono uno stato di inappagamento esistenziale. Schiuma spiega nel dettaglio il senso del brano con queste parole: “Lalala racconta quello che si prova quando si inizia a scorgere l’incompiutezza della propria esistenza di fronte all’illimitatezza delle proprie aspettative. I sogni si scontrano con la realtà, la monotonia, i limiti. Inizialmente ci si fa rapire dall’ansia, ma poi si inizia ad accettare la propria vita per com’è e ci si immerge nella propria mente e nei propri ricordi, quasi a voler ‘stordire’ la propria consapevolezza e lasciarsi cullare dal mondo. Il ritornello è un invito a condividere i propri sogni, scriversi lettere di gioventù per non dimenticare che cosa significa sperare e fare progetti, ma anche vedere deluse le proprie aspettative. In base all’età con cui la lettera è firmata (com’è scritto nel testo) si può interpretare ogni parola diversamente, come diverse sono le fasi di vita e le persone allo scorrere del tempo”.

Schiuma, nome d’arte di Susanna Trevisani, nasce nel 2000 a Vicenza. Si avvicina alla musica durante le scuole elementari, studiando la chitarra e poi iniziando a cantare. Nel 2013 inizia a scrivere i primi testi in inglese e nel 2016 inizia a cantare in una band con cui si esibisce nei primi live eseguendo cover. Compone le prime canzoni complete in italiano nel 2018, quando impara a suonare l’ukulele, che usa per scrivere e per accompagnarsi. Nel 2021, dopo aver pubblicato il primo brano ufficiale, “Sentimi il polso”, seguito a breve da “Grazie prego ciao” e “Lean”, inizia a esibirsi dal vivo da solista. Soprattutto grazie a “Lean”, allarga il suo pubblico e si fa notare dagli addetti ai lavori, tanto da essere inclusa nelle playlist editoriali di Spotify “Fresh Finds Italia” e “Anima R&B”. Con “Piccoli problemi” aggiunge a queste “New Music Friday”, “Scuola Indie”, “Indie Triste” ed “Equal Italia”. Nei mesi seguenti pubblica prima “RIP” e poi “Amore e colla” iniziando ad attirare l’attenzione dei media. Successivamente realizza il brano “scusanonlofacciopiù” in collaborazione con Nudda, con cui entra per la prima volta nella playlist “Novità pop”, e dopo pubblica “Canzone triste” e, il mese successivo, “Ossessionata”. Il primo brano pubblicato nel 2023 è “Più piccolo”, in collaborazione con gli Antartica.

LINK UFFICIALI